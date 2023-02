Herner und Wanne-Eickeler Fußball sammelt für Erdbeben-Opfer

Herne. RW Türkspor richtet ein Benefizspiel gegen Sodingen aus, Firtinaspor Herne ein ganzes Turnier: Die Fußballszene steht nach dem Erdbeben zusammen.

Das weitestgehend fußballfreie Karnevals-Wochenende nutzen einige Mannschaften, um sich in Freundschaftsspielen in Rhythmus und Bewegung zu halten. In Horsthausen gibt es zudem noch einen speziellen Anlass des Aufeinandertreffens: Denn Bezirksligist RW Türkspor und Westfalenligist SV Sodingen stehen sich im Fußballzentrum zu einem Benefizspiel (Fr., 19 Uhr) zu Gunsten der Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien gegenüber.

Beide Seiten haben aktuell eine ganze Reihe an Ausfällen in ihren Mannschaften zu beklagen. Aber der sportliche Wert dieser Begegnung steht ja ohnehin ein Stück zurück. „Das Spiel hat eher einen freundschaftlichen Charakter“, beschreibt RWT-Coach und Ex-Sodinger Ersan Kaya. „Es ist schon toll, dass sich Sodingen kurzfristig dazu bereit erklärt hat.“ Ein faires Spiel und sich so gut es eben geht zu präsentieren – das sind Kayas primäre Ziele. „Und dass Geld zusammenkommt für den guten Zweck“, fügt er hinzu.

RW Türkspor und dem SV Sodingen kommt das Testspiel gelegen

Verletzungen und kranke Spieler gibt es auch auf Sodinger Gegner mehr als genug. Trainer Thomas Stillitano rechnet schon ernsthaft damit, dass nicht nur sein Co, Deniz Bozoglu, sondern auch er selbst samt Stollenschuhen auf der Bank wird Platz nehmen dürfen. „Personell sieht es sehr, sehr schlecht aus“, so der SVS-Coach. „Aber für die gute Sache ist es schon tipptopp, dass wir dieses Spiel verabredet haben.“ Normal würde man sonst trainieren an dem Tag. „So ist es doch besser“, meint Stillitano.

Beide Teams hatten am vergangenen Wochenende noch empfindliche Schlappen in der Meisterschaft kassiert. Sodingen zu Hause mit 0:6 gegen Holzwickede, Türkspor sogar mit 1:9 in Disteln. Das Benefizspiel bietet also auch Gelegenheit, eigene sportliche Wunden zu lecken und sich an die nach Karneval wartenden Aufgaben langsam wieder heranzurobben.

Dass an diesem Wochenende kein Pflichtspiel ansteht, kommt jedenfalls beiden Teams entgegen. „Wir müssen die Zeit auch nutzen, um die angeschlagenen Leute auszukurieren. Wir haben so viele Verletzte gerade“, stöhnt Ersan Kaya. Und auch Thomas Stillitano kommt die Lücke im Spielplan entgegen: „Dass jetzt einmal frei ist, das passt schon ganz gut.“

Firtinaspor Herne richtet ein Turnier aus

Und auch Firtinaspor startet eine Hilfsaktion für die Erdbeben-Opfer: Der Klub plant an diesem Sonntag ein Benefiz-Fußballturnier an der Emscherstraße. Der Eintritt, der von jedem Besucher frei wählbar ist, wird vollständig gespendet. Zudem werden alle Einnahmen aus dem Tee- und Kaffeeverkauf ebenso in die Spenden gespendet.

Bei dem Kleinfeld-Turnier, das um 13.30 Uhr beginnt, werden aus Herne und Wanne-Eickel neben Firtinas drei Seniorenteams auch RWT, Herne 70, Fortuna, ASC Leone und Trabzonspor teilnehmen.

