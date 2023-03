Herner Trio an der Spitze: Enges Rennen um Bezirksliga-Titel

Herne/Wanne-Eickel. Mit Westfalia Herne, TTC Vöde II und dem DSC spielen drei Teams um den Aufstieg in die Landesliga. Entscheidung könnte im Lokal-Derby fallen.

Das Drehbuch hätte nicht schöner sein können. Drei Rivalen, die gegeneinander antreten, Dramatik und womöglich das große Finale. Die Meisterschaft in der Bezirksliga West könnte sich erst am letzten Spieltag entscheiden – und mittendrin: drei Vereine aus Herne und Wanne-Eickel.

Zwar hat sich Westfalia Herne mit einer Siegesserie in der Rückrunde an die Tabellenspitze gesetzt, aber auch Mitaufsteiger DSC Wanne-Eickel und Herne-Vöde II dürfen sich noch berechtigte Hoffnung machen, im kommenden Jahr Landesliga zu spielen. Der DSC hat dabei die nicht schlechtesten, aber auch nicht die besten Karten. Die beiden Herner Teams dürften den Aufstieg im Aufeinandertreffen am 22. April unter sich ausmachen.

TTC Westfalia Herne als Spitzenreiter gibt sich noch bescheiden

Bislang gibt sich Spitzenreiter Westfalia aber noch bescheiden, obwohl der TTC im Vergleich zur Hinrunde spielerisch noch mal besser dasteht – aus fünf Spielen gab es bisher fünf Siege. „Die Jungs haben deutlich zugelegt und Spiele, die im letzten Jahr noch 9:5 ausgingen, gehen jetzt mit 9:1 an uns“, freut sich Mannschaftsführer Jens Polutnik.

Mit einem Spiel mehr als Verfolger Vöde II steht Westfalia an der Tabellenspitze. Das M-Wort kommt Polutnik fünf Spieltage vor Saisonende trotzdem nicht über die Lippen. „Bei uns wehrt sich keiner dagegen, das haben wir immer wieder gesagt“, erklärt er. „Wenn es aber am Ende nicht klappen sollte, bricht bei uns im Verein keiner in Tränen aus. Dann nehmen wir in der nächsten Saison einen neuen Anlauf.“ Allerdings wolle man den ersten Platz auch nur ungern wieder abgeben.

TTC Herne-Vöde II will mit Schwung ins „Endspiel“

Den könnte ihnen am ehesten noch Vöde II streitig machen, das bislang noch keine Niederlage einstecken musste, aber bereits dreimal Unentschieden spielte. Alles deutet auf eine Entscheidung im Derby hin – sollte vorher nicht einer straucheln.

Das Duell spielt bei Vöde-Mannschaftsführer Jan Weber aber noch keine Rolle. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen aus möglichst viel Schwung mit in das ‚Endspiel‘ nehmen“, meint er. Den Aufstiegswunsch formulieren die Vöder allerdings deutlicher. „Wir wollen lieber die Serie als Meister beenden und nicht über die Regelation gehen müssen.“

DSC Wanne-Eickel könnte das Zünglein an der Waage sein

Der drittplatzierte DSC Wanne-Eickel nimmt sich selbst aus dem Aufstiegsrennen heraus. „Wir haben noch eine winzige Chance“, meint der Vorsitzende Roland Sturm. „Aber wir stehen nun schon mit mehr da, als erhofft und wollen den dritten Platz jetzt verteidigen.“

Aber vielleicht ist der DSC das Zünglein an der Waage. Auch die Wanne-Eickeler müssen noch bei Vöde II spielen. Und das schon am 1. April.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel