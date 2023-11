Herner TC: „Zuhause müssen wir das einfach gewinnen“

Herne. Der Herner TC bestreitet gegen die Wings Leverkusen ein Heimspiel. „Das ist für beide ein sehr wichtiges Spiel“, sagt HTC-Coach Piotrowski.

Nach fünf Spielen ist die Situation für die Basketballerinnen des Herner TC in der 1. Bundesliga ziemlich indifferent. Nur zwei Punkte trennen sie von einem Abstiegsplatz, ebenfalls zwei fehlen zum Sprung auf den dritten Rang. Die nächsten Wochen werden zeigen, in welche Richtung es geht. Und eines ist klar: Um halbwegs entspannt in die 14-tägige Länderspielpause zu gehen, muss am Samstag ein Heimsieg gegen die Wings Leverkusen her (18 Uhr, H2K-Arena).

Der Aufsteiger aus dem Rheinland hat wie der HTC bislang zwei Siege auf dem Konto, liegt nach der 51:70-Niederlage im vorgezogenen Spiel bei Alba Berlin aber direkt hinter den Hernerinnen auf Rang zehn. Es geht also gegen einen Tabellennachbarn, und da kann ein Ausrutscher böse Folgen haben. „Das ist für beide Mannschaften ein sehr wichtiges Spiel“, betont Marek Piotrowski. „Eine Niederlage würde viel bedeuten.“ Was er damit konkret meint, führt der Herner Headcoach nicht weiter aus. Seine Forderung ans eigene Team aber ist klar: „Ohne lange zu reden: Zuhause müssen wir das einfach gewinnen.“

Herner TC: Ex-Spielerin Lisa Koop spielt bei Wings Leverkusen

Diese Erwartungshaltung möchte Piotrowski aber nicht als Geringschätzung des Gegners missverstanden wissen. „Das ist schon ein gutes Team und ein sehr unangenehmer Gegner“, fasst er seine Eindrücke der Wings zusammen. „Sie spielen als Aufsteiger locker auf, haben zweimal gewonnen und zum Beispiel in Freiburg nur ganz knapp verloren. Wir wissen, was auf uns zukommt.“

Weitere Berichte über den Herner TC:

Leverkusen stütze sich nicht auf ein, zwei herausragende Kräfte, sondern lebe von seiner mannschaftlichen Geschlossenheit. Daran hat auch eine Ex-Hernerin ihren Anteil: Lisa Koop, mittlerweile 38-jährige frühere National-Centerin mit Gardemaß (1,97m), hat sich ebenso wie die litauische Guard-Spielerin Mante Kvederaviciute kurz vor Saisonbeginn den Wings angeschlossen und möchte ihre Erfahrung aus fast zwei Jahrzehnten Profi-Basketball an ihre jüngeren Teammates weitergeben. Zum Beispiel an Carlotta Ellenrieder, die wie Koop unter den Brettern ackert. Oder an die hoch veranlagte Spielmacherin Greta Kröger, die beim 81:83 in Freiburg für 17 Punkte traf und als gefährliche Distanzschützin bekannt ist.

Neben bereits etablierten deutschen Spielerinnen wie Leonie Schütter oder Lea Wolff kann Wings-Trainer Boris Kaminski zudem auf internationale Klasse zurückgreifen. Mit im Schnitt zweistelligen Punktzahlen können die Kanadierin Sarah Gates (12,6), die Estin Tea Adams (10,6) und US-Powerforward Maria Blazejewski (10,6) starke Statistiken vorweisen. Immer besser findet sich auch Erin Jones ins Team ein, die nach längerer Verletzung vor zwei Wochen in Freiburg ihren Einstand gab.

Alles in allem also ein Gegner, der dem Herner TC einiges abverlangen wird, und zwar über die komplette Spielzeit. Einen Einbruch, wie ihn der HTC gegen die Lions MBC oder zuletzt in Hannover jeweils gegen Ende des dritten Viertels erlebte, werden sich die Gastgeberinnen kaum erlauben können. Zumal die personelle Situation angespannt bleibt. Mit Laura Zolper fehlt die beste Dreierschützin, ob es weitere Ausfälle gibt, konnte Marek Piotrowski vor dem Abschlusstraining nicht sagen. Weil das Zweitligateam am Samstag in Berlin gastiert, wird der Herner Coach erneut mit einer kleinen Rotation auskommen müssen.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel