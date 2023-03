Herner TC: Wie Talent Melina Reich weiter Fuß fassen will

Herne. Die Stadt Herne ehrt Jugendsportler, als einzige Teamsportlerin ist Melina Reich dabei. Die Basketballerin über die Ehrung und ihre Pläne.

In einem Punkt stach Melina Reich heraus. Während die anderen Nominierten bei der Jugendsportehrung für Herne und Wanne-Eickel Einzelkämpfer waren, egal ob an der Bahn, am Tisch oder auf der Matte, ist die 17-Jährige eine Mannschaftsspielerin. Egal, ob nun mit zwei oder vier Mitspielerinnen.

Das Nachwuchstalent des Herner TC wurde zwar für den zweiten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im 3x3 ausgezeichnet, aber Melina Reich ist nicht nur auf dem kleinen Court zu Hause.

Melina Reich: Erst Teamsport mit Freunden, dann mit Leidenschaft beim Herner TC

Auch im Kader der Herner Zweitligistinnen in der Basketball-Regionalliga der Frauen hat sie seit dem Anfang der Saison ihren Platz.

Mitten im engen Saisonendspurt der DBBL2 fand die Ehrung statt. Der Vize-DM-Titel im vergangenen Juli schien schon ganz weit weg. „Man kann nicht damit rechnen geehrt zu werden. Man tut das, weil man Spaß daran hat“, sagt Reich. „Ich habe mich natürlich sehr gefreut und bin super glücklich.“

Seit knapp zehn Jahren spielt Melina Reich Basketball. Über eine Grundschul-AG wurde ihr Interesse geweckt, seitdem ist sie dem Herner TC treu. „Am Anfang hat mich der Teamsport zusammen mit Freunden begeistert, aber irgendwann habe ich eine Leidenschaft für den Sport entwickelt“, erklärt sie. Als Shooting Guard oder Small Forward wirft sie seitdem Körbe für den HTC.

Seit zwei Jahren beim 3x3-Basketball dabei

Über eine Einladung des Westdeutschen Basketball Verbandes kam sie vor zwei Jahren zum 3x3. Eine schnellere, aktivere Spielform des Basketballs, die mittlerweile auch im olympischen Programm steht. „Es kommt hier noch mehr auf jede Spielerin an. Man muss noch mal mehr seine individuellen Fähigkeiten mit einbringen. Es hat noch mal ein ganz anderes Spielverhalten und athletische Anforderungen als Fünf gegen Fünf“, beschreibt Reich.

Im Gegensatz zum Liga-Betrieb finden die 3x3-Events im Sommer statt. „Das ist immer eine gute Vorbereitung“, meint Reich und HTC-II-Trainerin Lejla Bejtic pflichtet ihr bei: „Sie spielt den ganzen Sommer über, hat keine langen Pausen. Dadurch ist sie immer fit.“

Immer mehr Spielzeit im Zweitliga-Team erarbeitet

Bislang musste sich die 17-Jährige noch nicht zwischen den beiden Disziplinen entscheiden. „Fünf gegen Fünf ist die Hauptsportart, die möchte ich auf keinen Fall aufgeben“, betont Reich. „Aber wenn es möglich ist, würde ich auch gerne weiterhin 3x3 spielen.“ In beiden Bundesligen ist der Sommer nun mal Off-Season.

Und Melina Reich scheint jede Minute nutzen zu wollen. „Ich bin ehrgeizig und kann schon ziemlich enttäuscht sein, wenn es mal nicht so läuft“, gibt sie zu. Ob ihr das nicht manchmal im Weg stehe? Nach einer kurzen Pause antwortet sie: „Wenn ich nicht so ehrgeizig wäre, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin.“

Melina Reich, Nachwuchsbasketballerin des Herner TC. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Dass sie Talent hat, sieht auch Bejtic so: „Sie hat eine gute Perspektive vor sich und ist zu 150 Prozent dabei und arbeitet und trainiert fleißig.“ Im Laufe der Saison hat Reich sich immer mehr Spielzeit in der zweiten Mannschaft erarbeitet. „Das braucht sie, um ein Gefühl für die stärkeren Spielerinnen zu bekommen und Erfahrung zu sammeln, da sind noch Schwankungen drin. Das ist in dem Alter aber vollkommen normal.“

Melina Reich steht erst am Anfang ihrer Laufbahn. Deshalb will sie nichts übers Knie brechen. „Ich will mich als Stammspielerin in der 2. Bundesliga etablieren und dann mehr in der ersten Mannschaft Fuß fassen“, erklärt sie. Und dazwischen hat sie sicher noch Zeit für ein wenig 3x3.

Herne/Wanne-Eickel: Die zwölf ausgezeichneten Nachwuchsportler/-innen

Emily Rückrin (Keglerverein Wanne-Eickel)1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportkegeln, U14 weiblich, Paarkampf (2022)2. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportkegeln,U14 weiblich, Einzel (2022)3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportkegeln, U14 weiblich, Mixed-Paarkampf (2022)

Soraya Francesca Andree und Finja Hartmann (Keglerverein Wanne-Eickel)

2. Platz bei den Landesmeisterschaften im Sportkegeln, U18 weiblich, Team-Doppel (2022)2. Platz bei den Landesmeisterschaften im Sportkegeln, U18 weiblich, Paarkampf (2022)

Kim Aileen Andree (Keglerverein Wanne-Eickel)

2. Platz bei den Landesmeisterschaften im Sportkegeln, U14 weiblich, Einzel (2022)

Joud Dirki (Keglerverein Wanne-Eickel)

2. Platz bei den Landesmeisterschaften im Sportkegeln, U14 männlich, Einzel (2022)2. Platz bei den Landesmeisterschaften im Sportkegeln, U14 männlich, Team-Doppel (2022)

Delshad Walter (Keglerverein Wanne-Eickel)

2. Platz bei den Landesmeisterschaften im Sportkegeln, U14 männlich, Team-Doppel (2022)

Alexander Pehle (Keglerverein Wanne-Eickel)

2. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Sportkegeln,U18 männlich, Verein (als Gastspieler SU Annen) (2022)1. Platz bei den Landesmeisterschaften im Sportkegeln, U18 männlich, Verein (als Gastspieler SU Annen) (2022)

Jannick Jahnke (TV Wanne 1885)

1. Platz bei den Landesmeisterschaften im Taekwon-Do, B-Jugend, Tul (2022)

Jakob Ide (Billard-Club Grün-Weiss Wanne)

1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Billard, U17, Dreiband Matchbillard (2022)

Lilly Büssemeyer (JC 66 Bottrop)

Teilnahme an der Europameisterschaft im Judo, U18 weiblich, bis 63 kg (2022)1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Judo, U18 weiblich, bis 63 kg (2022)

Melina Reich (Herner-Turn-Club 1880 e.V.)

2. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Basketball, U18 weiblich (Team Düsseldorf LFDY), 3x3 Team (2022)

Gina Sophie Jahnke (TV Wanne 1885)

2. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Taekwon-Do, Senioren, Damen A, Tul (2022)

