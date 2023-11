Herner TC vor Göttingen-Spiel: Ein Plan geht noch nicht auf

Herne. Der Herner TC hatte vor, sein DBBL-Team regelmäßig mit hoffnungsvollen Spielerinnen aus der Reserve aufzufüllen. Das klappt bisher nicht.

Wenn am Samstag um 18 Uhr der Wiederaufsteiger aus Göttingen in der H2K-Arena aufkreuzt, ist für die Basketballerinnen des Herner TC der Auftrag klar. Ein Erfolg soll her, um erstmals in dieser Spielzeit mit dann 4:3 Siegen eine positive Zwischenbilanz in der 1. Bundesliga vorweisen zu können. Doch auch wenn sie sich diesmal nicht um die Favoritenrolle herumdrücken können: Ein Selbstläufer wird auch diese Partie nicht.

„Vom Papier her ist ein Sieg vielleicht Pflicht. Aber wir haben ja gesehen, wie schwer es uns Leverkusen zuletzt gemacht hat“, erinnert Marek Piotrowski an das mühsame, erst in den letzten Sekunden erkämpfte 67:61 gegen den anderen Aufsteiger vor zwei Wochen. Als ähnlich schwierig stuft Hernes Headcoach auch die Aufgabe gegen Göttingen ein. So langsam nämlich scheinen sich die Medical Instinct Veilchen BG 74, so ihr aktueller Name, in der höchsten Liga akklimatisiert zu haben. Gingen die ersten fünf Begegnungen allesamt verloren, zum Teil auch sehr deutlich, gelang dem Team aus Niedersachsen vor der Länderspielpause ein kleiner Befreiungsschlag. Mit 85:77 entschieden die Veilchen das Kellerduell gegen die Saarlouis Royals für sich und reichten die Rote Laterne somit an ihre Gegnerinnen weiter.

Göttingen kommt mit Ex-Hernerin Alice Bremer

Den Aufschwung machten die Verantwortlichen um Geschäftsführer Richard Crowder auch an zwei Personalien fest: Die Rückkehr der mehrere Wochen verletzten Chelsea Waters und der erstmalige Einsatz der 38-jährigen Yuka Maeda habe dem Team viel Sicherheit gegeben, insbesondere auch die Zahl der Ballverluste reduziert. Während Powerforward Waters von ihren Stationen in Bad Aibling, Saarlouis, Nördlingen und Osnabrück in der Liga seit Jahren bekannt ist, tauchte Aufbauspielerin Maeda vor 14 Tagen erstmals auf dem Bundesligaparkett auf. Als Assistentin von Cheftrainerin Ruzica Dzankic verpflichtet, erhielt die erfahrene Japanerin erst am Tag vor dem Kellerduell die Spielerlaubnis.

Zudem haben die Veilchen ihr Aufstiegsteam mit weiteren Neuzugängen verstärkt. Während die Lettin Paula Klescova vor allem von der Dreierlinie mit einer 57-Prozentquote überzeugt, hat sich Alison Lewis als Glücksgriff erwiesen. Meist auf der Position 2 eingesetzt, hat sich das US-Girl mit einem Schnitt von 19,1 Punkten pro Spiel unter den Top Drei der gesamten DBBL etabliert. Ebenfalls zweistellig (12,3) punktet bislang die nur 1,64 m große Nationalspielerin Jennifer Crowder, die wie die Griechin Viki Karambatsa und einige andere schon in früheren Erstligazeiten für Göttingen auf dem Parkett standen. Bestens bekannt beim HTC ist auch Alice Bremer, im Vorjahr noch eine wichtige Stütze der Herner Zweitligamannschaft. Sie ist mit mehr als 20 Minuten Spielzeit fester Bestandteil der Göttinger Rotation.

Exakt den umgekehrten Weg hat Tetiana Tkachenko eingeschlagen. Ob die junge Ukrainerin am Samstag vielleicht sogar für Hernes „Erste“ aufläuft, ließ Marek Piotrowski noch offen. Denn noch steht hinter Laura Zolper ein dickes Fragezeichen. „Wahrscheinlich wird sie nicht spielen können“, ahnt der HTC-Coach. „Und wir müssen in jedem Fall mit einer kleinen Rotation auskommen, weil die Zweitligamannschaft erneut gleichzeitig spielt.“ Zum vierten Mal in Folge, so Piotrowski, sei das nun der Fall. Den Plan, den knapp bemessenen Kader des Erstligateams mit Spielerinnen aus der Reserve aufzustocken, kann er diesmal also wieder nicht umsetzen. „Wir haben Pech mit dem Spielplan“, findet der 64-Jährige. „Aber wir müssen es nehmen, wie es ist.“

