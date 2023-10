Herner TC steigert sich in Neuss – und ist souverän weiter

Herne. Der Herner TC ist im Pokal weiter, siegt 82:60 in Neuss. Eigengewächs Melina Reich ist die erfolgreichste Scorerin für das Erstliga-Team des HTC.

Gegen Ende des zweiten Viertels tanzten die Spielerinnen auf der Bank des Herner TC nach jedem Punkt, klatschten sich ab. Die Führung, mittlerweile auf 16 Zähler angewachsen, sorgte für die gelöste Stimmung und glückliche Gesichter. Der 82:60-Sieg im ersten Pokalspiel bei den TG Neuss Tigers dann später ohnehin. Doch das konnte nicht über die Schwächen hinwegdeuten.

Vor dem Spiel hatte sich HTC-Headcoach Marek Piotrowski über die kurze Entfernung gefreut. Endlich mal nicht hunderte Kilometer abreißen, sondern nur knapp 60. Und zunächst schien es so, als würde dieser Umstand der einzige sein, der bei den Hernern für gute Laune sorgte. Viele Fehler im ersten Viertel stellten sich ein.

Herner TC: Nach dem ersten Viertel läuft es deutlich besser

Die Pässe kamen nicht an, das Zusammenspiel hakte noch, und im Abschluss kam mitunter auch Pech hinzu. Neuss machte es allerdings wenig besser. Bezeichnend dafür: Die ersten Punkte des Spiels erzielte Kasey Ann Kidwell erst nach über drei Minuten. Kurz zuvor hatte Piotrowski bereits seine erste Auszeit genommen. „Wir haben ein personell ein wenig anders angefangen“, erklärt Piotrowski. „Wir haben sie da ein wenig unterschätzt und sind mit halber Kraft reingegangen.“

Das erste Viertel blieb nicht das des Herner TC. Die Fehler blieben steter Begleiter des Gäste-Teams - und somit ging es auch an den beherzten Zweitligisten (17:14). In der Folge machte sich der Klassenunterschied aber doch bemerkbar. In den zweiten zehn Minuten hatten die Hernerinnen die bessere Anlage und wohl auch ab und an etwas mehr Glück. „Das lief deutlich besser“, bestätigt Piotrowski. „Wir haben es dann bis zum Ende gut gespielt, ohne zu viel Kraft zu investieren. Alles okay.“

Die Wegbereiterinnen für das mit 31 Punkte beste Offensiv-Viertel des HTC waren Laura Zolper, die dort alle ihre elf Punkte erzielte, und Melina Reich, die erfolgreichste Scorerin der Hernerinnen mit insgesamt 14 Zählern. „Das sagt alles“, meint Piotrowski. Im zweiten Viertel erzielte sie neun Punkte selbst und sammelte auch noch drei Assists.

Reich war ein Teil der Experimente, die Piotrowski für das Pokal-Spiel anberaumt hatte. Das HTC-Eigengewächs spielte 26 Minuten, während Tayler Mingo und Brittany Marie Reeves gar nicht zum Einsatz kamen. Schon am kommenden Mittwoch (19 Uhr) geht es für den Herner TC in der Liga weiter. Dann kommen die Gisa Lions Halle in die H2K-Arena.

Viertel: 17:14, 16:31, 8:14, 19:23.

Herner TC: Trzeciak (9 Punkte/1 Dreier), Zolper (11/3), Kidwell (10/2), Whitfield (5/1), Reich (14/2), Svetlikova (13/1), Smorto (5/1), Tkachenko (4), Niemojewska (11/2).

