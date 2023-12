Herner TC: So tief ist der Abstiegssumpf nach dem 50:69

Nichts zu holen: Der Herner TC (v.li. Julia Niemojewska und Sona Svetlikova, rechts Kasey Ann Kidwell) unterlag in der Basketball-Bundesliga der Frauen den GiroLive Panthers Osnabrück. Simone Do Carmo Gabriel Costa (Nr. 9) und ihr Team gewannen das Spiel in Herne mit 69:50.

Herne Frust und Ratlosigkeit: Die DBBL-Basketballerinnen verlieren gegen die GiroLive Panthers Osnabrück. Das sagt der Vorsitzende Siebert.

Zur Halbzeit durften die HTC-Fans noch hoffen. Da lagen Hernes Bundesliga-Basketballerinnen nach einer nicht eben berauschenden, aber bemühten Vorstellung gegen eine hungrige Frieda Bühner, ansonsten aber zahme Panthers aus Osnabrück nur mit zwei Pünktchen hinten. Aber dann kam es, das schlimmste Viertel der Saison. Wehrlos ließen sich die HTC-Frauen überrennen, und nach einem 17:0-Lauf der Gäste war der Stecker gezogen. Am Ende hieß es 50:69 (30:32), und die H2K-Arena füllte sich mit Frust und Ratlosigkeit.

Aber nicht in jeder Ecke. Klar, die Panthers strahlten über ihren siebten Saisonsieg. Die eine oder andere fröhliche Miene war aber auch im Spielerinnenlager des HTC zu entdecken. Und das schmeckte Predrag Stanojcic ganz und gar nicht. „Ich sehe traurige Gesichter, aber auch einige lachende. Wie kann das sein?“, fragte sich Hernes Co-Trainer entsetzt. Schon während des Spiels wurmte ihn die Körpersprache. Seit Montag hatte er als Vertreter des erkrankten Marek Piotrowski das Team auf Osnabrück vorbereitet. „Wir wussten, was die spielen und hatten unseren Plan. Nur wurde er nicht umgesetzt“, so Stanojcic. „Und mit 20 Turnovers kannst du nicht gewinnen.“

Herner TC verschläft endlich mal nicht den Start

Dabei hatte der HTC endlich mal nicht den Start verschlafen. Gleich der erste Wurf saß, und schnell leuchtete ein 10:2-Vorsprung auf der Anzeigetafel. Lange konnte Herne aber nicht von diesem Polster zehren. Die Gäste schafften es immer wieder, den Ball zu Frieda Bühner zu bringen, und die 19-Jährige, von Sona Svetlikova durchaus bedrängt, ließ sich überhaupt nicht beirren und stopfte die Kugel in die Reuse.

Olga Trzeciak beim Wurf. Der Herner TC zeigte viele Schwächen im Spiel gegen Osnabrück. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Die ersten acht Osnabrücker Punkte packte sich die Nationalspielerin auf ihr Konto, das sie bis zur Pause auf 18 Zähler aufstockte. Am Ende hatte Bühner 26 Punkte und zwölf Rebounds gesammelt, während es die Herner Inside-Spielerinnen Reeves, Trzeciak und Tkachenko zusammen auf zwei Punkte und zwei Rebounds brachten. Allein Svetlikova (7 P./8 R.) setzte sich etwas effektiver zur Wehr.

Dass der HTC seine Größenvorteile unter den Körben so gar nicht nutzen konnte, war beileibe nicht die einzige Schwäche. Im Angriff wurde kaum ein System erkennbar durchgespielt, nur selten ein sinnvoller Block gestellt und ein freier Wurf kreiert. Zwei, drei mal passten sich die Hernerinnen vor der Zone den Ball zu, dann fasste sich jemand ein Herz und suchte auf eigene Faust den Weg durch die Wand zum Brett. Oft ging der Ball schon beim Dribbeln verloren, und wenn es doch zum Abschluss kam, dann häufig hart bedrängt aus einer instabilen Position. Mal ging es trotzdem gut, aber meistens eben nicht.

Statistik zum Spiel Herner TC – GiroLive Panthers Osnabrück 50:69

Viertel: 16:16, 14:16, 7:26, 13:11

HTC: Zolper (13/1 Dreier), Kidwell (8/2), Mingo (8/1), Smorto (8), Svetlikova (7), Reeves (2), Niemojewska (2), Whitfield (2), Trzeciak, Tkachenko.

Panthers: Bühner (26), Costa (16), Tarkovicova (11/3), Glantz (9/1), Ogun (4), Stöckle (3/1), Landwehr, Riehemann.

Statistik (HTC – Panthers): Zweier: 47 % (16/34) – 51 % (19/37); Dreier: 23 % (4/17) – 29 % (5/17); Freiwürfe: 60 % (6/10) – 69 % (16/23); Rebounds: 24 (4 offensiv, 20 def.) - 29 (9, 20); Assists: 7 -6; Steals: 4 – 10; Turnovers: 20 – 9; Fouls: 19 – 11.

Auch die Defense arbeitete nicht konstant auf dem nötigen Niveau. Es gab Phasen am Anfang und am Ende, in denen der HTC aggressiv verteidigte, oft aber schlichen sich auch Schlafmützigkeiten und Abstimmungsprobleme ein. Am krassesten war das im dritten Viertel. Vielleicht konzentrierte sich Herne zu sehr auf Bühner und vertraute darauf, dass von Außen keine Gefahr drohte. Jedenfalls fanden die Panthers jetzt genug Platz, auch ihre zuvor erfolglosen Shooterinnen in Position zu bringen. Binnen drei Minuten fielen drei Dreier durch den Herner Ring. Es war der Anfang vom Ende. Das Schlussviertel hätte man sich getrost schenken können.

Nun steckt der HTC bis zur Halskrause im Abstiegssumpf, und guter Rat ist teuer. Zu teuer. „Wir haben kein Geld, wir können nicht nachlegen“, sieht Vorsitzender Wolfgang Siebert keinen Spielraum für Verstärkungen. Bleibt es dabei, könnte sich Hernes Erstligazugehörigkeit bald dem Ende zuneigen.

