Am fünften Spieltag der 1. Bundesliga steht Neues bevor. Erstmals in dieser Saison sollen alle sechs Begegnungen stattfinden. Einige Teams wie die aus Marburg oder Saarlouis haben ihre Quarantäne abgesessen, von neuen Covid-Fällen wurde bis Freitagmittag nichts bekannt. Auch beim Herner TC gab es nach dem obligatorischen Pool-Test grünes Licht, so dass dem Spiel gegen die Giro-Live Panthers Osnabrück an diesem Samstag ab 18 Uhr in der H2K-Arena nichts im Wege steht. Zuschauer sind vor Ort nicht zugelassen, sie können das Geschehen aber im Livestream auf sporttotal.tv verfolgen.

Am Bildschirm werden die HTC-Fans im Panthers-Trikot bekannte Gesichter entdecken. Die erfahrene Österreicherin Kata Takacs ist ihnen aus zwei Jahren im Herner Bundesligateam als athletische und mannschaftsdienliche Flügelspielerin in Erinnerung, Pointguard Jenny Strozyk als das wohl größte Talent, das in Herne geformt wurde. Zuletzt gehörte die quirlige 20-Jährige auch zum Kader der DBB-Auswahl, die bei der EM-Quali in Lettland zwei Siege einfuhr. In Osnabrück ist Strozyk seit Jahren auf Position 1 gesetzt, stand in den bisherigen drei Saisonspielen im Schnitt mehr als 38 Minuten auf dem Parkett und zahlte das Vertrauen mit 11,7 Punkten und 5 Rebounds pro Spiel zurück. Viele Assists und wenige Ballverluste machen sie zu einer der besten Guards der Liga. Ihr langjähriger Förderer Mario Zurkowski, der die U17-Mädchen des HTC einst zur Deutschen Meisterschaft führte, steht bei den Panthers nicht mehr am Seitenrand.

Mario Zurkowski hat in Osnabrück ein schlagkräftiges Team geformt

Er ist als Trainer zu den Rheinland Lions gewechselt, einem aufstrebenden Zweitligisten, der auch mit der Verpflichtung der Nationalspielerinnen Romy Bär und Birte Thimm für Aufsehen sorgte. Mitgenommen hat Zurkowski die kräftige Centerin Brianna Rollerson und Rowie Jongeling, die im Vorjahr großen Anteil an der Reboundstärke der Panthers hatten.

Doch diese Lücken haben die Niedersachsen überkompensiert. Mit Samantha Fuehring verpflichteten sie aus Freiburg die beste Werferin der gesamten letzten DBBL-Saison. Und die 1,90 m große Centerin lässt sich auch an neuer Wirkungsstätte nicht lumpen. In der noch etwas krummen Ligastatistik steht Fuehring in den Kategorien Gesamtpunktzahl und Rebounds auf Platz eins – eine maximale Herausforderung also für Sofia Pelander und Ae‘Rianna Harris, ihre Widersacherinnen auf Herner Seite.

Herner TC muss auf einige Spielerinnen verzichten

Einen guten Griff haben die Panthers auch mit ihrem zweiten US-Neuzugang gemacht: Allazia Blockton, die als Shooting Guard oder Small Forward agiert, sammelte bislang 17 Punkte im Schnitt. Gemeinsam mit Strozyk, Takacs und Milica Cuic bilden die beiden Amerikanerinnen eine starke erste Fünf. Wenn es darum geht, ihnen Verschnaufpausen zu gönnen, kann der aus Uruguay stammende Marcelo Zubiran, erster südamerikanischer Trainer in der Bundesliga, aus dem Vollen schöpfen. Neben Talenten wie Emma Eichmeyer, Tonia Dölle oder Frieda Bühner kann er mit seiner Dreierspezialistin Melina Knopp eine weitere Spielerin bringen, die das Parkett der H2K-Arena schon als Jugendliche im Herner WNBL-Team kennengelernt hat.

HTC-Trainer Marek Piotrowski begegnet den Gästen jedenfalls mit größtem Respekt. „Das ist eine starke Mannschaft, nicht schlechter als Wasserburg“, erinnert er auch an die Overtime-Niederlage im Testspiel vor wenigen Wochen. „Die Panthers laufen viel, spielen sehr schnellen Basketball. Mit unserer kleinen Rotation wird es nicht leicht, sie zu stoppen.“ Ohne die verletzten Alyssa Lawrence und Chloe Bully fehlen ihm wichtige Optionen, so dass jetzt die Jungen noch mehr Verantwortung übernehmen müssen. Ob das reicht gegen einen Gegner, der unlängst mit einem Sieg in Keltern Furore machte? Auf die Antwort ist nicht nur Piotrowski gespannt.

Bully, Westerik & Co.: Der Kader des Herner TC für die Saison 2020/21:

