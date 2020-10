Predrag Stanojcic hat sein erstes Spiel als Trainer für den Herner TC erlebt, es ist gleich ein wichtiger Sieg geworden für ihn und die WNBL-Spielerinnen. Mit 61:51 haben die Herner U18-Bundesliga-Basketballerinnen bei den TG Neuss Junior Tigers gewonnen. Aber nach solch einer langen Spielpause ist noch eine andere Frage wichtig – Predrag Stanojcic hat eine passende Entgegnung.

Denn auf die Nachfrage, ob er froh gewesen sei, dass er als Trainer wieder miterlebt, wie der Ball in einem Spiel durch die Halle fliegt, fragt Predrag Stanojcic kurz rhetorisch zurück: „How can you live without Basketball?“

Herner TC verpflichtet Predrag Stanojcic als Co-Trainer des DBBL-Teams

Diese Frage wird er sich in Herne nicht stellen müssen, weil er das WNBL-Team trainiert, außerdem zusammen mit U16-Trainer Armin Lorenz die zweite Mannschaft, und er bereitet gerade als Co-Trainer zusammen mit Headcoach Marek Piotrowski das DBBL-Team auf die neue Bundesliga-Saison vor.

Seit Ende August ist Stanojcic im Ruhrgebiet, beim Herner TC, im September sind die DBBL-Damen ins Training eingestiegen.

Die Personalie ist in Basketballkreisen interessiert aufgenommen worden. Unter denen, die den Herner TC zu Stanojcics Verpflichtung beglückwünschten, war unter anderem auch der frühere Damen-Nationaltrainer Patrick Unger.

Zuletzt Trainer der weiblichen U16 Estlands

Stanojcics Ziel, ob mit den Nachwuchsspielerinnen in der WNBL oder mit Marek Piotrowski und den DBBL-Spielerinnen sei es grundsätzlich, die Spielerinnen besser zu machen.

Das hat er schon beim größten Verein in seinem Heimatland Serbien, Roter Stern Belgrad getan, zuletzt bei der weiblichen U16-Nationalmannschaft Estlands und beim rumänischen Frauen-Erstligisten Phoenix Constanta.

„Wenn dich der größte Club deines Landes fragt, dann gehst du auch da hin“

Angefangen hat alles für ihn als Trainer im Jungenbereich, bis er – „Ich weiß auch nicht wie“, sagt er – in den Mädchenbereich gekommen ist.

Corona: Pokalspiel des Herner TC ohne Zuschauer Der Herner TC reagiert auf die jüngsten Entwicklungen der Corona-Infektionszahlen und wird das DBBL-Pokalspiel am Samstag, 17. Oktober (18 Uhr, H2K-Arena), ohne Zuschauer austragen. Für das erste Meisterschaftsspiel am Samstag, 24. Oktober (18 Uhr, H2K-Arena), gegen den SV Halle Lions plant der HTC einen kurzfristigen Vorverkauf. Vorverkaufsstart für den Liga-Auftakt ist am Montag, 19. Oktober, um 10 Uhr sowohl beim Stadtmarketing Herne als auch online auf proticket.de

Allerdings, sagt er, habe eben Roter Stern Belgrad angefragt, ob er dort im Bereich der weiblichen Basketball-Jugend tätig sein möchte. Auch das war am Ende wohl eine rhetorische Frage: „Wenn dich der größte Club deines Landes fragt, dann gehst du auch da hin“, so Stanojcic.

In Herne, so Stanojcic, tauschen sich Marek Piotrowski und er ständig aus: „Marek gehört zu den Trainern, die auch mit anderen reden wollen. Wir versuchen immer gemeinsam, die Lösungen fürs Team zu finden.“

Denn darauf komme es an, dass eine funktionierende Mannschaft auf dem Platz stehe.

U18 des Herner TC beweist sich am ersten Spieltag in Neuss erfolgreich als Team

Deshalb ist Predrag Stanojcic auch jetzt noch vorsichtig mit einem Ausblick auf die neue DBBL-Saison des Herner TC: „Es braucht Zeit, bis sich eine Mannschaft zusammenfindet, das ist ein Prozess.“

Neu als Trainer beim Herner TC: Predrag Stanojcic Foto: Herner TC

Die U18-Spielerinnen des HTC haben sich am ersten Spieltag in Neuss schon erfolgreich als Team bewiesen.

Nach dem Ende der Kooperation SteelFire 3-2-1 ist der Herner Nachwuchs nun wieder als HTC unterwegs. Acht Spielerinnen waren zum Auftakt in Neuss dabei, sie zogen zu Beginn auf 11:0 weg und führten zur Halbzeit mit fünf Punkten (34:29), gewannen schließlich mit zehn Punkten Vorsprung.

Zwei Punkte, die noch wichtig werden können

„Das waren zwei Punkte, die noch wichtig werden können“, sagt Team-Managerin Karina Sola. Sie sieht das Team aus Neuss als direkten Konkurrenten in der WNBL Nordwest, wenn um das angestrebte Erreichen der Playoffs geht.

Zum Stamm des Teams gehören acht Spielerinnen, dazu kommen zwei Zugänge. Erfolgreichste Korbschützinnen in Neuss waren Jule Groll (20 Punkte), Melina Reich (12) und Lara Langermann (11), in der Defense machte Hedda Köhne eine starke Partie.

Als nächstes Spiel steht für das Herner WNBL-Team die Heimbegegnung am Sonntag, 18. Oktober (14 Uhr, H2K-Arena) gegen die OSC Junior Panthers an.

Hierfür ist der Ausblick schnell gefunden. Trainer Predrag Stanojcic erklärt: „Wir gehen jedes Spiel an, indem wir sagen: Das ist das wichtigste der ganzen Saison.“

Dayna Rouse & Co.: Der Kader des Herner TC für die Saison 2020/21:

Mehr Bilder und Artikel aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport gibt es hier