Herner TC: Piotrowski-Team hört Klartext vor der Rückrunde

Herne Nach dem Desaster vom Samstag gegen Osnabrück spielt der HTC auswärts bei den Panthers. Was der Trainer über den Abstiegskampf sagt.

Lauter können die (Alarm-) Glocken kaum klingen, als zu dieser Weihnachtszeit. Der Herner TC hat zuletzt fünfmal in Folge verloren und steht nach der Hinrunde in der 1. Damenbasketball-Bundesliga auf einem Abstiegsplatz. Doch obwohl Trainer Marek Piotrowski frühzeitig warnte, hat er vor dem Rückrundenauftakt an diesem Freitag bei den GiroLive Panthers Osnabrück (19 Uhr, OSC-Halle) wenig Hoffnung, dass sich an der brenzligen Situation etwas ändern könnte.

„Nach dem Desaster im Hinspiel vor einer Woche fahren wir als krasser Außenseiter nach Osnabrück“, sagt Piotrowski. Der Gegner sei zwar „keineswegs 20 Punkte besser als wir“, habe sich aber keinen so krassen Einbruch erlaubt wie der HTC im dritten Spielabschnitt. „Wer ein Viertel mit 20 Punkten abgibt, hat in der ersten Liga nichts zu suchen“, redet der Headcoach Klartext.

Wer ein Viertel mit 20 Punkten abgibt, hat in der ersten Liga nichts zu suchen Marek Piotrowski

Klartext habe auch die Mannschaft zu hören bekommen. „Gewisse Aussprachen haben in dieser Woche stattgefunden“, formuliert Piotrowski vorsichtig – und lässt dabei durchaus erahnen, dass den HTC-Frauen die Ohren geklingelt haben dürften. „Ob das aber auch Wirkung zeigt, werden wir am Freitag sehen. Ich hoffe, die Spielerinnen haben ihre Lehren gezogen und wissen, wie es um uns steht. Sie brauchen ja nur auf die Tabelle zu schauen. Wir sind alle sehr neugierig.“

Dass Brittany Reeves erst am Vortag des Hinspiels aus den Staaten zurückkam und eine ganze Trainingswoche fehlte, lässt Piotrowski nicht als Erklärung gelten. „Es ging nicht um Einzelne, das war ein kompletter Einbruch der ganzen Mannschaft.“ Und so, wie sich das Team in den Sumpf geritten hat, so muss es sich auch als Team wieder herausziehen. Wenn es denn ein Team sein will – und nicht eine Gruppe von Einzelkämpferinnen.

Herner TC Basketball: Weitere Berichte

Viel Zeit dazu bleibt nicht. „Wenn wir in den nächsten zwei, drei Spielen nicht die Wende schaffen, wird es fast nicht mehr machbar“, schlägt Piotrowski Alarm. „Wir sehen, dass sich Saarlouis noch einmal verstärkt. Die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und auch die anderen Mannschaften marschieren uns langsam weg.“

Dass auch auf seinem Wunschzettel ganz oben ein, zwei Verstärkungen stehen, hat der 64-Jährige mehrfach deutlich gemacht. Erfüllen kann ihm der Verein diese Wünsche aber wohl nicht, dazu fehlt das Geld. „Wir können nur hoffen, dass wir keine Verletzungen mehr haben, dass alle gesund bleiben und enger zusammenrücken.“ Wenn das nicht schon in Osnabrück gelingt, werden die Hernerinnen für die Panthers um die herausragende Frieda Bühner erneut zu einer leichten Beute.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Herne & Wanne-Eickel!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel