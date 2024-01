Herner TC nimmt lieber die Punkte als Schönheitspreis

Herne Teamgeist und Kampfkraft wird der HTC im Heimspiel gegen Alba Berlin brauchen. Genau diese Tugenden zeichnen die Gäste aus.

Den Rettungsanker haben sie geworfen, im sicheren Hafen sind Hernes Basketballerinnen aber noch lange nicht. Will der Herner TC auch im kommenden Jahr der 1. Bundesliga angehören, müssen dem erzitterten 71:69 beim Schlusslicht in Leverkusen weitere Siege folgen, ganz egal, wie der Gegner heißt. Und der ist an diesem Samstag ab 18 Uhr in der H2K-Arena von ganz anderer Qualität als vor Wochenfrist. Erst im Vorjahr aufgestiegen, hat sich Alba Berlin rasend schnell weiterentwickelt und gilt in der Szene jetzt schon als künftiger deutscher Meister. Lange muss das nicht mehr dauern.

Schon im Aufstiegsjahr mischte Berlin oben mit, schaltete in der ersten Playoff-Runde den HTC mit zwei Siegen aus und schied erst im Halbfinale in drei Spielen gegen Meister Keltern aus. Aktuell gelten die Alba-Damen sogar als stabilstes Team der ganzen Liga. Die letzten acht Partien haben sie gewonnen und sitzen Spitzenreiter Keltern (14:2) mit ebenfalls 14 Siegen dicht im Nacken. Die drei Niederlagen aus der ersten Saisonphase fielen allesamt denkbar knapp aus. In Hannover und in Osnabrück verlor Berlin mit nur einem, in Keltern mit zwei Punkten Differenz – Fakten, die nur einen Schluss zulassen: Beim HTC muss alles zusammenpassen, um diesen Gegner irgendwie in Bedrängnis zu bringen.

So sieht es auch Marek Piotrowski. „Unsere Lage ist klar: Wir müssen in jedem Spiel versuchen, Punkte zu holen, ganz besonders zuhause“, sagt Hernes Headcoach. „Alba wird uns nichts schenken, und wir wissen, dass es sehr schwer wird. Aber wir müssen alles in die Schale werfen, müssen kämpfen und als Team den größeren Willen haben.“

Kampfkraft und ausgeprägter Teamgeist: Genau das sind allerdings mit die größten Tugenden, die das Team von Gästetrainer Cristo Cabrera auszeichnen. Weniger als jeder andere Erstligist setzt Alba auf die Klasse von zwei, drei Topspielerinnen, sondern auf einen großen, ausgeglichenen und perfekt eingespielten Kader.

Alle Leistungsträgerinnen des Aufstiegsjahres sind in Berlin geblieben, als Verstärkungen wurden die Nationalspielerinnen Marie Bertholdt und Theresa Simon aus Marburg in die Bundeshauptstadt gelockt. Beide haben sich schnell integriert, und besonders Bertholdt ist super eingeschlagen. Mit 12,6 Punkten pro Spiel ist die Centerin nach Aufbau-Ass Deeshyrah Thomas (13,2) zweitbeste Werferin Berlins, sammelt die meisten Rebounds (5,3) ein und erhält mit knapp 24 Minuten die meiste Spielzeit.

Während die Herner Frauen oft 35 Minuten und mehr auf der Platte stehen, kann Cabrera nahezu ohne Qualitätsverlust durchwechseln und allen Frauen genügend Verschnaufpausen gönnen. So bringt Alba in jeder Phase maximale Energie aufs Feld und kann auch im letzten Viertel noch aufs Tempo drücken. „Selbst wenn mal ein, zwei Spielerinnen keinen guten Tag haben, nutzt das dem Gegner nichts. Dann kommen eben andere“, verweist Piotrowski auf einen weiteren Vorteil der tiefen Bank.

Von der können die Hernerinnen derzeit nur träumen. Aus dem engeren Neuner-Kader fallen Giovanna Smorto und Kasey Kidwell verletzt aus, das Zweitligateam kämpft am Samstag in Rhöndorf um den Klassenerhalt. Trotzdem muss mindestens eine Spielerin aus dem Kader der Metropol Ladies in der „Ersten“ aushelfen, um überhaupt die Mindestzahl von acht Namen auf den Spielbericht schreiben zu können. „Wir haben eine sehr kleine Rotation, müssen es aber auch so versuchen“, fordert Marek Piotrowski. „Wir brauchen keinen Schönheitspreis, wir brauchen die Punkte.“

