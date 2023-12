Herner TC – Marburg 73:76: So bleibt die Verunsicherung

Herne. Die Herner Basketballerinnen setzen ihre Negativ-Serie auch im Pokal fort. Wie das Spiel des HTC gegen Marburg in der Crunchtime verloren geht.

Zwei Minuten vor dem Spielende sah es so aus, als würde Tetiana Tkachenko zur Matchwinnerin werden. Als würde die Negativ-Spirale, in der sich der Herner TC in den letzten Wochen befindet, endlich durchbrochen werden. Doch zwei Minuten sind im Basketball eine Ewigkeit. Und zwei Punkte Vorsprung auch kein Kissen, auf dem sich das Ausruhen lohnt. So kam es, wie es kommen musste.

Ein letzter Dreier-Versuch von Giovanna Elena Smorto fand zwei Sekunden vor Schluss nicht sein Ziel. So stand nach der Schlusssirene die 73:76-Niederlage gegen den BC Pharmaserv Marburg und das Pokal-Aus des HTC fest.

Herner TC: Die Verunsicherung bleibt

Die Verunsicherung, die Trainer Marek Piotrowski durch ein Weiterkommen im Pokal vertreiben wollte, bleibt somit erstmal Teil des Herner Teams. Wobei, schlecht war nicht alles - gut aber auch noch lange nicht. „Ich habe einige tolle Sachen gesehen, aber auch viele freie Würfe, die nicht reingegangen sind, katastrophale Fehler und Fehlpässe, die so in der 1. Bundesliga nicht passieren dürfen“, sagt HTC-Vorsitzender Wolfgang Siebert. „Eine Verbesserung zum Wochenende habe ich da nicht gesehen. Das Spiel hatte keinen Unterhaltungswert.“

Selbst Spielerinnen wie Tayler Mingo oder Laura Zolper, die noch annähernd Normalform erreichten, reihten sich in die Fehlerkette der Hernerinnen ein. „Ich weiß nicht, woran es momentan liegt“, meint Siebert. „Vielleicht ist die Konzentration einfach nicht da.“

Einsatz von Clara Bielefeld als Lichtblick

Wie schon am vergangenen Wochenende bei der Niederlage gegen Freiburg, war es eine Spielerin aus der Zweitliga-Mannschaft, die zumindest für einen Lichtblick sorgte. U16-Europameisterin Clara Bielefeld, die bislang eine ordentliche Saison bei den Metropol Ladies Herne/Recklinghausen spielt, bekam ihre ersten Minuten in der Bundesliga-Mannschaft. „Das war schon beeindruckend für sie“, meint Siebert.

In der Liga geht es für den HTC am Wochenende zum Tabellenführer Keltern (10. Dezember, 16 Uhr). Leichter werden die Aufgaben für die Hernerinnen nicht.

Herner TC - BC Pharmaserv Marburg: 73:76 Viertel: 13:20, 26:21, 17:16, 17:19

HTC: Reeves (15), Trzeciak (4), Zolper (14/3 Dreier), Kidwell (2), Whitfield, Mingo (14), Reich, Kulesha (6), Bielefeld, Smorto (16), Tkachenko (2), Niemojewska.

Statistik (HTC - MAR) – Zweier: 46% (23/50) - 58% (21/36); Dreier 30% (3/10) - 41% (7/17); Freiwürfe: 64% (18/28) - 68% (13/19); Rebounds: 31 (13 off./18 def.) - 32 (9 off./23 def.) ; Assists: 13 - 8; Turnover: 20 - 25; Steals: 12 - 9; Fouls: 19 - 20.

