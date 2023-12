Herner TC kann beim amtierenden Meister nur gewinnen

Tayler Mingo (am Ball) und der Herner TC können sich endlich einmal auf ein Spiel freuen: In Keltern gibt es nichts zu verlieren, aber einiges zu gewinnen.

Herne. HTC-Trainer Marek Piotrowski sieht sein Team in einem „schwierigen Prozess“. Den hat auch Gastgeber Keltern in dieser Saison schon durchlaufen.

Endlich mal ein leichtes Spiel. Eines, das Hernes Bundesliga-Basketballerinnen ohne Druck angehen können, auf das sie sich freuen dürfen. Wenn der Herner TC (Platz 10/3:6 Siege) am Sonntag um 16 Uhr beim Deutschen Meister antritt, gibt es nichts zu verlieren, aber einiges zu gewinnen. Punkte höchstwahrscheinlich nicht, neues Selbstvertrauen hingegen schon. Denn das ist nach drei vermeidbaren Niederlagen in der Liga und dem unglücklichen Pokal-K.o. am Mittwoch gegen Marburg doch etwas angeknackst. Den Rutronik Stars Keltern (1./8:1) einen guten Kampf zu liefern, kann durchaus helfen, die Talfahrt zu beenden und bald wieder Siege einzufahren.

Aus langer Trainererfahrung weiß Marek Piotrowski genau, wie er Spielerinnen auch in schwierigen Situationen ansprechen muss. Übermäßige Kritik versagte er sich deshalb nach dem Marburg-Spiel. „Phasenweise war es besser als zuletzt. Kurz vor Schluss waren wir noch in Führung, konnten sie aber leider nicht behaupten“, hakte er das 73:76 ab. Fehlendes Selbstvertrauen, mangelnde Erfahrung und der Zwang, Spielerinnen nach Verletzungen sehr früh wieder aufs Parkett schicken zu müssen, zählt der 64-Jährige zu den Ursachen des Abrutschens in der DBBL-Tabelle: „Wir befinden uns gerade in einem schwierigen Prozess.“

Herner TC: Keltern hat nach Verletzungen personell nachgebessert

Den haben auch die Rutronik Stars in dieser Saison schon durchlaufen, allerdings auf deutlich höherer Ebene – und mit wesentlich mehr Möglichkeiten zu reagieren. Als sich im Oktober vier Spielerinnen verletzten, wurden die Löcher umgehend gestopft. Aus Saarlouis kam Ketija Vihmane, aus Israel Courtney Hurt, aus den USA stammende Nationalspielerin Bosnien-Herzegowinas mit WNBA-Vergangenheit und viel Erfahrung in europäischen Topligen.

Die 33-jährige Hurt brauchte keine lange Anlaufzeit und setzte sich mit einem Schnitt von 18 Punkten bei ihren drei Einsätzen gleich an die Spitze der Kelterner Scorerliste. Mit ihr haben die Sterne eine Topbesetzung für die Powerforward-Position gefunden, so dass sie in dieser Woche US-Girl „Tay“ Sanders nach Griechenland haben ziehen lassen.

HTC-Gegner hat sich vom europäischen Parkett verabschiedet

Auf allen übrigen Positionen waren die Sterne für DBBL-Verhältnisse schon zuvor exzellent besetzt. Unter den Körben räumen Samantha Cooper (12,3 Punkte/5,3 Rebounds) und Alex Kiss-Rusk (8,4/7,4) auf, für die Positionen zwei und drei hat Cheftrainer Goran Lojo mit Sara Roumy (13,6), Adrienne Webb (8,6), Elina Koskimies und Linda-Lotta Lehtorante reiche Auswahl, und mit Alexandra Wilke (11,1) führt eine formstarke Nationalspielerin Regie.

Trotz dieses Kaders haben die Sterne eines ihrer Saisonziele bereits verfehlt. Als einziger deutscher Eurocup-Teilnehmer blieben sie in der Vorrunde auf der Strecke, errangen aber immerhin zwei Siege und verabschiedeten sich Mitte letzter Woche mit einem respektablen 63:78 beim Gruppensieger London Lions vom internationalen Parkett. Drei Tage später bezahlten die ihre kräftezehrenden Trips durch Europa mit sechs englischen Wochen auch in der Liga, als sie mit dem 77:79 in Halle die erste Niederlage kassierten.

„Davon werden sie wohl etwas angesäuert sein“, vermutet Marek Piotrowski. „Da sind wir der richtige Gegner, um das geradezurücken.“ Von daher erwartet er gut erholte, hungrige Gastgeber. Abschenken werde der HTC aber nichts. „Wir spielen mit und schauen mal, was dort möglich ist.“

