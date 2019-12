Herne. Landesligist Herner TC III traf im Nachbarschaftsduell auf den TV Gerthe – und schlug von Beginn an ein hohes Tempo an.

Herner TC III verteidigt die Tabellenführung

Ein Viertel lang konnte der TV Gerthe beim Herner TC III mithalten, dann zog der Favorit davon und ließ keine Zweifel am Heimsieg aufkommen.

Herner TC III - TV Gerthe 83:47 (41:24). In der Begegnung gegen den Ortsnachbarn aus Bochum-Gerthe wurde der HTC seiner Favoritenstellung gerecht. Bis zum 18:13 nach dem ersten Viertel konnten die Gäste noch hohe Intensität und viel Kampf in die Waagschale werfen, aber spielerisch war die Zone der tapfer kämpfenden Gäste fast mühelos auszuhebeln.

Herne hat an vielen Feinheiten im Angriff gearbeitet

So ging es mit 41:24 in die Pause. „Lasst uns schnell den Deckel drauf machen, sie sind noch in realistischer Schlagweite“, lautete das Kabinen-Kommando von Trainer Bilal Mohandis. Ein 18:12 im dritten Viertel sowie eine 59:36-Führung machten den Sieg dann vorzeitig perfekt.

„Wir haben in den letzten Wochen intensiv an den Feinheiten in unserem Angriff und der Verteidigung gearbeitet und verzeichnen den vierten Sieg in Folge mit mehr als 25 Punkten Differenz“, schwärmte Mohandis. Jede Spielerin im Team wisse, was zu tun sei. Nadine Hauwe, Klara Zerbe, Louisa Oleyniczak und Lea-Friedericke Göcking punkteten allesamt zweistellig.

Viertel: 18:13, 23:11, 18:12, 24:11

HTC: Hauwe (17), Zerbe (16), L. Oleyniczak (16), L-F. Schulte-Göcking (11), Wilke (6), Helling (5), Heßke (4), Langermann (4), Wüllrich (2), Bentahar (2).