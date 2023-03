Klassenerhalt geschafft: Der Herner TC II um Trainerin Lejla Bejtic (re.) bleibt in der 2. Basketball-Bundesliga der Frauen. Nun geht es in den Playoffs der DBBL2 weiter.

Basketball - DBBL2 Herner TC II ist Sechster: So geht es in den Playoffs weiter

Herne. Der Herner TC II besiegt die BG 74 aus Göttingen mit 65:62. Der Klassenerhalt ist geschafft. Wie das Team nun in die Playoffs geht.

Erschöpft, aber glücklich posierten die Spielerinnen des Herner TC II nach dem Spiel für das Siegerfoto. Es war noch einmal ein Kraftakt zum Ende der regulären Saison. Wie der Sieg zustande gekommen war, spielte keine große Rolle mehr. Wichtig war, dass der DBBL2-Aufsteiger die Playoff-Teilnahme eingetütet hatte.

Durch das 65:62 gegen die Medical Instinct Veilchen BG 74 aus Göttingen steht der HTC2 in der Abschlusstabelle auf dem sechsten Platz der Nordgruppe und darf nun auch in der kommenden Saison weiter in der 2. Liga spielen. „Gefeiert haben wir nicht, aber die Laune war schon sehr gut“, meint Trainerin Lejla Bejtic.

Nachdem ein Großteil ihrer Spielerinnen schon vor dem Sprungball in der ersten Mannschaft viele Körner gelassen hatte, musste sie zu Beginn etwas umstellen. „Die Mädels waren müde. Es war ein anstrengender Tag“, erklärt Bejtic. „Aber wir haben noch in unser Spiel gefunden.“

In den Playoffs geht es nun gegen DJK Don Bosco Bamberg, den Drittplatzierten der Süd-Staffel. Große Gelegenheit hatte Bejtic noch nicht, sich mit dem kommenden Gegner auseinanderzusetzen. „Dafür waren die letzten Tage zu anstrengend.“ Erst jetzt werde sie die Zeit dafür finden. Eine Vorgabe für die Playoffs will sie nicht machen. „Wir können jetzt erleichtert aufspielen, egal wie viele Spiele es nun noch werden. Unser Ziel haben wir erreicht.“

