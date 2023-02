Herner TC II: Dem Pflichtsieg folgt das Nachholspiel

Herne. Der Herner TC II (DBBL2) bezwingt Neuss 77:62. Samstag wird das Braunschweig-Spiel nachgeholt. Warum die Partie auch fürs DBBL-Team wichtig ist.

Eigentlich hatten Lejla Bejtic und die Spielerinnen des Herner TC II einige freie Wochen vor sich. Aufgrund der Länderspielpause fanden eigentlich keine Ligaspiele statt. Doch kurzfristig wurde noch das Nachholspiel des Nachholspiels gegen den Eintracht Braunschweig in den Kalender gedrückt.

Statt Training steht am Samstag (18 Uhr, H2K-Arena) nun also Wettbewerb auf dem Programm. Das dürfte nicht nur die Spielerinnen freuen, sondern auch HTC-Präsident Wolfgang Siebert. „Das kommt uns entgegen“, meint er. „So können auch die Spielerinnen aus der ersten Mannschaft an dem Wochenende wieder Spielpraxis sammeln.“

Herner TC II schlägt die TG Neuss Tigers mit 77:62

Unter diese Kategorie fällt allerdings nicht Sarah Polleros, die zum ersten Mal zum Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft eingeladen wurde. Am vergangenen Wochenende stand sie aber noch für den HTC II auf dem Parkett und half zusammen mit Laura Zolper, Ilse Kuijt, Lianna Tilman und Veronika Liubinets beim 77:62-Sieg gegen die TG Neuss Tigers.

Schon im Vorfeld war das Spiel als Pflichtsieg eingeplant worden. So einfach machten es die Neusserinnen dem HTC II aber nicht. Nach einer souveränen Halbzeit schwächelten die Hernerinnen im dritten Viertel. „Das war ein klarer Einbruch“, meint Siebert. „Wir haben zu viele leichte Fehler gemacht und einfache Bälle nicht getroffen. Man muss aber auch sagen, dass Neuss einen richtigen Run hatte.“

Der zehn-Punkte-Vorsprung schmolz auf drei ein. Erst im letzten Viertel zeigte der HTC II wieder das Gesicht der ersten Halbzeit und erlaubte nur fünf Punkte. „Da haben wir besser verteidigt“, lobt Siebert. Das dürfte er sich auch für das Spiel gegen Braunschweig wünschen. Es soll der nächste „Pflichtsieg“ für den Aufsteiger werden, der auch zur Wahl der Mannschaft des Jahres in Herne steht.

