Herner TC: Hat die Trainer-Botschaft Spielerinnen erreicht?

Herne. Der Herner TC ist in der DBBL im Abstiegskampf angekommen. Die Aufgabe in Marburg wird schwierig genug für das Team von Coach Marek Piotrowski.

Hat Marek Piotrowski seine Spielerinnen erreicht? Zeigen sie die gewünschte Reaktion? Als der Trainer der Herner Bundesliga-Basketballerinnen nach der Heimpleite gegen Göttingen den Abstiegskampf ausrief, wollte er sie wachrütteln, wollte jede Einzelne daran erinnern, in jedes Spiel von der ersten bis zur letzten Sekunde maximale Energie und volle Konzentration zu investieren. Beim BC Pharmaserv Marburg kann der Herner TC an diesem Samstag (19 Uhr) nachweisen, dass Piotrowskis mahnende Worte angekommen sind.

Dass der HTC mit drei Siegen aus sieben Partien noch immer auf Platz sieben rangiert, darf die Spielerinnen nicht in falsche Sicherheit wiegen. Sie haben nur zwei Punkte mehr als Leverkusen, das auf einem Abstiegsplatz liegt. Und nach Marburg warten an den letzten drei Hinrunden-Spieltagen noch einige Gegner aus dem oberen Regal. Eine Schlappe an der Lahn kann die Lage für den Revierclub schnell verschärfen.

Marburg liegt noch hinter dem Herner TC - und sollte dort auch bleiben

Noch zählt auch Liga-Dino Marburg zu den Teams, die hinter Herne liegen und die der HTC tunlichst auch hinter sich lassen sollte. Überdeutlichen Siegen gegen Göttingen und die Lions MBC aus Halle – zwei Mannschaften, denen sich der HTC zuhause geschlagen geben musste – stehen fünf Niederlagen entgegen. Am letzten Samstag in Berlin zeigte sich das Team von Trainer Patrick Unger allerdings stark verbessert und musste sich dem Tabellenzweiten erst in der Schlussphase knapp mit 70:77 geschlagen geben.

Inzwischen scheinen die Dolphins den Weggang der Nationalspielerinnen Marie Bertholdt und Theresa Simon und von „Urgestein“ Tonisha Baker verkraftet zu haben. Kein Wunder, konnte Unger den Neuaufbau doch auf ein stabiles Fundament mit Spielerinnen wie Rachel Clet, Esther Fokke, Michaela Vanderklugt oder Lena Dziuba stützen. Mit Megaly Meynadier gewann Marburg eine Führungsspielerin mit langjähriger DBBL-Erfahrung, dazu kamen die US-Girls Regan Schenck, Mary Baskerville und Maura Fitzpatrick, die Schweizer Nationalspielerin Camila Martinez und die junge deutsche Shooterin Mariana Byvatov. So steht dem Trainer ein tiefer, homogener Kader zur Verfügung, der es erlaubt, die Spielzeit auf viele Schultern zu verteilen und Kräfte für das letzte Viertel aufzusparen.

Genau das könnte dem Herner TC am Samstag zum Verhängnis werden, muss Piotrowski doch erneut mit einer Mini-Rotation auskommen. Die verletzte Sona Svetlikova wird noch länger ausfallen, Kasey Kidwell hat noch nicht wieder trainiert und ist mehr als fraglich, Laura Zolper hat ihren verfrühten Einsatz mit verstärkten Schmerzen bezahlt. Weil das Zweitliga-Team erneut parallel zur „Ersten“ spielt, ist guter Rat teuer. Zu teuer. Für Nachverpflichtungen, die den Kader verstärken, fehlt jedenfalls das Geld.

Also fährt Piotrowski mit gedämpften Erwartungen in die hessische Uni-Stadt. „Diesmal treten wir als kompletter Außenseiter an. Marburg kommt immer besser in Schwung und hat aus meiner Sicht eine sehr starke Mannschaft.“ Dabei setze sein Kollege nicht auf herausragende Einzelkönnerinnen, sondern auf die geballte Power einer Zwölfer-Rotation. „Die wechseln durch, können deshalb 40 Minuten lang Druck machen, spielen sehr aggressiv und ändern häufig die Verteidigungssysteme“, weiß der HTC-Coach. Aber auch wenn ihn die aktuelle Situation nicht zufriedenstellt, bleibt der 64-Jährige kämpferisch: „Die weiße Fahne hissen wir nicht.“

