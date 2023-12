Herner TC hält beim Titelfavoriten fünf Minuten lang mit

Laura Zolper (am Ball) erzielte 13 Punkte für den Herner TC in Keltern.

Keltern/Herne. Bei den Rutronik Stars Keltern setzt es für den Herner TC im vorletzten Hinrundenspiel eine 53:82-Niederlage. Der HTC ist ohne Chance.

Fünf Minütchen haben Hernes Bundesliga-Basketballerinnen mitgehalten, dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Am Ende feierten die Rutronik Stars Keltern im vorletzten Hinrundenspiel der 1. DBBL einen nie gefährdeten 82:53 (44:24)-Erfolg über den Herner TC, und dazu bedurfte es keineswegs einer Meisterleistung. Während die Sterne mit nunmehr 9:1 einsam am Tabellenhimmel glühen, hält der HTC (3:7) als Zehnter noch so gerade einen Nichtabstiegsplatz.

Auch wenn sie bis zum Schluss um jeden Ball kämpften und sich nie hängen ließen, die Mängel der Hernerinnen waren zu offensichtlich. Individuell, aber auch im Zusammenspiel war der Meister und Titelfavorit dem Team von Marek Piotrowski deutlich überlegen. „Keltern war in allen Belangen besser als wir“, räumte Hernes Headcoach ein. „Wenn sie keine Doppelbelastung haben durch den Eurocup, sind die Sterne sicher das stärkste Team der Liga.“

Herner TC führt nach fünf Minuten mit 11:9

Ein Team, mit dem sich der HTC in dieser Besetzung und in der aktuellen Verfassung kaum messen kann. Musste er aber. Ohne Centerin Brittany Reeves, die aus familiären Gründen fehlte, aber dafür wieder mit der lange verletzten Sona Svetlikova nahm der HTC das ungleiche Duell auf. Die ersten Kelterner Körbe beantworteten Olga Trzeciak und Laura Zolper, und dank weiterer fünf Zolper-Punkte und zweier Freiwürfe von Giovanna Smorto lag Herne sogar mit 11:9 (5.) vorne.

Doch das ließ der Meister nicht auf sich sitzen. Keltern zog das Tempo merklich ab, provozierte etliche Herner Ballverluste und erlaubte den Gästen kaum noch leichte Würfe. In der Offensive ließen die Sterne den Ball schnell und sicher zirkulieren, und auch die Trefferquote war in Ordnung. Bis zum Ende des ersten Viertels sammelten sie noch 13 Punkte, während sich für Herne nur noch Jah’Che Whitfield mit einem Freiwurf aufs Scoreboard schrieb.

Herner TC: Giovanna Smorto will mit dem Kopf durch die Wand

Mit dem ersten zweistelligen Rückstand (12:22) startete Herne in den zweiten Abschnitt. Doch obwohl sich Keltern manche Nachlässigkeit leistete, dem HTC bei einem Angriff gar vier Offensivrebounds erlaubte, bemühten sich die Gäste vergeblich um den Anschluss. Zu statisch war das Angriffsspiel, zu unkontrolliert die Würfe, um Keltern ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Bezeichnend waren Giovanna Smortos Kopf-durch-die-Wand-Aktionen. Mehrfach rannte die Italienerin voller Elan, aber ohne Blickkontakt zu den Teammates übers ganze Feld, kämpfte sich wie ein Rammbock unters Brett, verlor beim Wurf aber die Balance und verfehlte klar das Ziel.

So war es nichts mit einer Herner Aufholjagd. Im Gegenteil, Keltern baute die Führung kontinuierlich aus. Als die Halbzeitsirene ertönte, hatten die Sterne ihren Vorsprung aus dem ersten Viertel auf 20 Punkte (44:24) verdoppelt, und nichts, aber auch gar nichts deutete darauf hin, dass es noch einmal spannend werden könnte.

Wurde es auch nicht. Co-Trainer Predrag Stanojcic, der diesmal coachte, wechselte viel durch und hatte dabei anderes im Sinn, als eine nicht zu gewinnende Begegnung noch umzubiegen. „Wir wollten auch im Hinblick auf die beiden Spiele gegen Osnabrück die Belastung verteilen und keine Verletzungen riskieren“, begründete Piotrowski die Maßnahmen seines Assistenten. „Unsere Punkte müssen wir woanders holen, nicht in Keltern.“ So plätscherte die Partie in der zweiten Hälfte ohne große Aufreger dahin.

Rutronik Stars Keltern – Herner TC 82:53

Viertel: 22:12, 22:1220:15, 18:14

RSK: Hurt (21), Wilke (15/2 Dreier), Kiss-Rusk (14), Roumy (8/2), Vihmane (6/2), Webb (6), Klug (5), Lehtoranta (4/1), Koskimies (3).

HTC: Zolper (13/1), Smorto (7), Niemojwska (6/1), Mingo (6/1), Trzeczak (6), Kidwell (5/1), Tkachenko (5/1), Svetlikova (4), Whitfield (1), Kulesha, Reich.

Statistik (RSK – HTC): Zweier: 59 % 22/37) – 33 % (13/40); Dreier: 39 % (7/18) – 28 % (5/18); Freiwürfe: 81 % (17/21) – 67 % (12/18); Rebounds: 36 – 23; Assists: 24 – 9; Steals: 7 – 6; Turnovers: 14 – 10; Fouls: 19 – 20.

