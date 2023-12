Herner TC gegen Freiburg auf der Suche nach der Notbremse

Herne. Gegen die Eisvögel Freiburg muss der HTC die Notbremse ziehen. Denn auch die Aufgaben danach werden alles andere als einfach.

Die Situation ist ungewohnt. Vor den letzten drei Begegnungen der Hinrunde müssen die Bundesliga-Basketballerinnen des Herner TC fürchten, ganz tief in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Einige verletzungsbedingte Ausfälle haben gezeigt, dass der Erstliga-Kader zu knapp bemessen, vielleicht auch nicht optimal zusammengestellt ist. In der Folge gingen Spiele wie zuletzt in Marburg und gegen Göttingen verloren, so dass der HTC auf den drittletzten Platz abgerutscht ist, nur einen Sieg von den Abstiegsplätzen entfernt. Höchste Zeit, die Notbremse zu erwischen und im Heimspiel gegen die Eisvögel USC Freiburg (Sa., 18 Uhr, H2K-Arena) zwei Punkte einzusacken.

Wie bedrohlich die Lage ist, zeigt auch der Blick auf die kommenden Aufgaben. Nach dem Pokalspiel gegen Marburg am Mittwoch geht es zum ungeschlagenen Meister nach Keltern, dann folgen bis Weihnachten noch Hin- und Rückspiel gegen den Tabellendritten Osnabrück. Gut möglich also, dass am Herner Tannenbaum die rote Laterne baumelt.

Herner TC: Eisvögel kommen mit Rückenwind

Das weiß auch Marek Piotrowski, davor hat er schon vor Wochen gewarnt. Er tut alles, um dieses Szenario zu verhindern, stößt dabei aber schnell an Grenzen. „Wir müssen es nehmen, wie es kommt“, stöhnt Hernes Trainer. „Wir werden uns wehren, aber die Aussichten sind mehr als schlecht.“ Gerade auf den großen Positionen, auf denen Herne nicht eben üppig besetzt ist, sind langwierige Verletzungen wie die von Sona Svetlikova kaum zu kompensieren. Wenn dazu noch Spielerinnen leistungsmäßig ausfallen, ist das gar nicht zu verkraften. Um mit einer kleinen Rotation überhaupt eine Chance zu haben, sollte jede Einzelne an ihr Optimum kommen und alles für das Team raushauen.

Denn die Eisvögel kommen mit Rückenwind. Nach einer kleinen Leistungsdelle hat der Meister des Vorjahres zuletzt mit einem souveränen 65:57 gegen die Hannover Luchse beeindruckt und sich mit nunmehr 4:4 Siegen auf Rang sieben vorgearbeitet. „Bei Freiburg sind die Verletzten wieder zurück. Jetzt haben sie einen guten Lauf und spielen ordentlichen Basketball“, fasst Piotrowski die Eindrücke seiner Videostudien zusammen. Unter den Körben sieht er sein Team besonders gefordert. „Freiburg hat vier Große und dabei eine sehr gute Mischung aus Talent und Erfahrung.“

Letztere bringt neben Karla Gergelova vor allem Mirna Paunovic mit. Vor gut 47 Jahren in Sarajevo geboren, hat Paunovic im Basketball eine Menge erlebt. An ihrer Seite ist mit Emily Kapitza eine der besten deutschen Centerinnen herangewachsen, und jetzt profitiert mit Annika Soltau ein weiteres Toptalent von ihrer Erfahrung. Die 18-Jährige Soltau gilt trotz ihrer Größe von 1,92 m als Allrounderin, ragte gegen Hannover mit 15 Punkten heraus und ist mit 10,5 Punkten pro Spiel nach dem Weggang von Cheah Rael-Whitsitt (12,4) zweitbeste Scorerin im aktuellen Eisvögel-Schwarm.

Für durchschnittlich 11,6 Punkte trifft Shooting Guard Zakiyah Winfield, ähnlich gefährlich sind Spielmacherin Britta Daub (10,4) und die vielseitige Christa Reed (9,6), die mit knapp 34 Minuten die meiste Spielzeit von Harald Janson bekommt. Der Freiburger Trainer kann dazu mit Pauline Mayer, Paula Paradzik oder Luise Nufer junge Frauen aufs Parkett schicken, die ihre Erstligatauglichkeit schon oft bewiesen haben.

„Unter normalen Voraussetzungen würde ich uns etwas ausrechnen. So aber wird es sehr, sehr schwer“, fürchtet Marek Piotrowski.

