Herner TC: Deutscher Meister ist gegen Keltern Außenseiter

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nacheinander messen sich die Basketballerinnen des Herner TC mit den drei vor ihnen platzierten Schwergewichten der 1. Bundesliga. Bevor es gegen die punktgleichen Teams aus Wasserburg (2.) und Nördlingen (3.) geht, empfangen die HTC-Damen an diesem Samstag um 18 Uhr in der H2K-Arena den Spitzenreiter Rutronik Stars Keltern, ihren Vorgänger und – allseits erwartet – auch Nachfolger als Deutscher Meister. Der Zeitpunkt für diese Härtetests könnte kaum ungünstiger sein.

Seit Jahresbeginn plagen den HTC erhebliche personelle Sorgen. Kaum ist ein Problem abgearbeitet, tauchen neue auf.

Die jüngsten Ergebnisse sprechen für die Mentalität der Mannschaft

Zuletzt traten die Hernerinnen mehrfach nur zu Siebt oder Acht an, mussten auch ohne eine unverzichtbare Spielerin wie Jordan Frericks auskommen.

Dass sich das in den Ergebnissen kaum widerspiegelt, dass nach dem Ausrutscher gegen Göttingen drei zum Teil ganz knappe Siege folgten, spricht für die Mentalität und Moral der Herner Mannschaft. Gegen Keltern aber wird mit Kampfkraft und Können allein wenig zu holen sein.

„Keltern weiß, dass es eine ganz andere Mannschaft ist“

„Um gegen einen solchen Gegner zu bestehen, braucht man schon eine breite Bank“, betont Cheftrainer Marek Piotrowski. „Aber wir haben weiterhin viele Ausfälle und werden wohl wieder mit einer Siebener-Rotation antreten müssen.“ Natürlich hätte er sich das ganz anders gewünscht.

Aber Realitäten kann auch der „Magier“ nicht ändern, und so zieht der Herner Trainer das Positive daraus.

„Ich sehe dem Spiel ganz entspannt entgegen“, sagt der 60-Jährige. „Keltern warnt zwar, dass man zum Deutschen Meister und Pokalsieger fährt. Aber die wissen, dass es eine ganz andere Mannschaft ist. Keltern ist klarer Favorit, und wir werden versuchen, das Beste aus der Außenseiterrolle zu machen.“

2019 gab es neun Duelle zwischen Herne und Keltern

Neunmal standen sich beide Teams im Jahre 2019 gegenüber, als sich Herne in einer denkwürdigen Finalserie über fünf spannende Spiele erstmals den DM-Titel sicherte. In dieser Saison gab es bereits drei Aufeinandertreffen.

Das Hinspiel in der DBBL entschied Keltern mit 75:56 für sich, eine Woche später nahm der HTC in gleicher Halle bei seiner internationalen Premiere Revanche. Das EuroCup-Rückspiel in Herne ging wieder klar an das Team aus dem Enzkreis. Die Überlegenheit, die sie damals in der H2K-Arena demonstrierten, zeigen die Sterne auch Woche für Woche in der Liga.

Ihre einzige Niederlage bei 15 Siegen fingen sie sich kurz vor Weihnachten in Göttingen ein, als sie sich wohl schon im Heimaturlaub wähnten. „Damals hatte Keltern auch einige Verletzte“, erinnert Piotrowski. „Aber das ist vorbei, sie haben sich weiter verstärkt und räumen in der Liga richtig auf.“

Während Herne Spielerinnen fehlern, ist Keltern absolut top-besetzt

Dem Vernehmen nach reist der Spitzenreiter komplett an, einzig Jasmine Thomas ist fraglich. „Aber das fällt bei diesem Kader nicht ins Gewicht“, meint Hernes Coach. Spätestens mit Winterneuzugang Krystal Vaughn ist Keltern auf allen Positionen doppelt stark besetzt.

Powerforward Vaughn hat sich als Volltreffer erwiesen und ist mit 17,8 Punkten pro Spiel beste Scorerin ihres Teams, gefolgt von Emmanuella Mayombo, Andrijana Cvitkovic, Brittany Brown und Thomas, die alle im Schnitt ebenfalls zweistellig punkten.

So schwer die Aufgabe auch erscheint: Mit Unterstützung seiner tollen Fans wird der HTC alles versuchen, sie zu lösen und Rebecca Harris zu einem erfolgreichen Heimdebüt zu verhelfen.