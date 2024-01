Herner TC: Der Verlierer ist erster Abstiegskandidat

Kampf um jeden Ball, wie hier in einer Szene aus dem Osnabrück-Spiel, ist in Leverkusen vom Herner TC (weiße Trikots) gefragt.

Herne Kellerduell beim Tabellenletzten in Leverkusen: Personal hat sich gegenüber HTC-Sieg im Hinspiel auf beiden Seiten verändert.

Den Test gegen Spitzenreiter Keltern haben sie mit Pauken und Trompeten vergeigt, jetzt versuchen sich Hernes Bundesliga-Basketballerinnen gegen das andere Extrem, das Schlusslicht aus Opladen. Am Sonntag ab 16.30 Uhr kommt es im Leverkusener Werner-Heisenberg-Gymnasium zum Kellerduell zwischen den Leverkusen Wings und dem Herner TC, und fast alles spricht dafür, dass der Verlierer dieser Partie am Saisonende die 1. DBBL verlassen muss.

Dies trifft in besonderem Maße auf die Rheinländerinnen zu, haben sie doch nur zwei von 15 Spielen für sich entschieden und liegen vier Punkte hinter dem Tabellenvorletzten aus dem Ruhrgebiet. Für die Wings ist es praktisch die letzte Chance, noch einmal Anschluss zu finden. Aber auch für die Hernerinnen würde sich die prekäre Situation durch eine Niederlage weiter verdüstern. Um sich von diesem Rückschlag so schnell zu erholen, dass sie aus den verbleibenden sechs Spielen mindestens drei, besser vier Siege einfahren können, dazu müssten sie ungeahnte Comeback-Qualitäten entwickeln.

Piotrowski: „Das wird ein richtig heißer Tanz“

„Vom Papier her wird das ein richtig heißer Tanz“, betont auch Marek Piotrowski die Bedeutung dieser Partie. „Leverkusen spielt um alles. Die werden alles in die Schale werfen, was sie haben.“ Genau das erwartet Hernes Headcoach auch von seinem Team: „Keltern war nicht wichtig, das konnten wir nicht gewinnen. Deshalb haben wir das Spiel auch schnell abgehakt und uns seit Montag voll auf Leverkusen konzentriert.“ Selbst war der 64-Jährige nicht bei jedem Training anwesend, aber er ist sicher, dass sein Assistent Predrag Stanojcic das Team gewissenhaft auf den Gegner vorbereitet hat.

Im Vergleich zum Hinspiel, in dem der HTC einen Pausenrückstand noch zum 67:61-Sieg umbog, hat sich das Personal auf beiden Seiten verändert. Maria Blazejewski, mit 19 Punkten Topscorerin des ersten Aufeinandertreffens, hat Leverkusen verlassen, ebenso Leonie Schütter und Tea Adams, die in Herne jeweils acht Punkte beisteuerten. Ersetzt wurden sie unter anderen durch zwei US-Girls. Den Spielaufbau organisiert jetzt die erfahrene Jamie Cherry, die im Schnitt auf mehr als 25 Minuten Spielzeit kommt und für sechs Punkte trifft.

Der zweite Neuzugang ist in Herne gut bekannt: Myah Taylor hat mehrfach beim HTC trainiert und war als Point Guard für das Zweitliga-Team vorgesehen. Die 26-Jährige hat sich dann aber den Wings angeschlossen und ist mit einem Schnitt von 12 Punkten aktuell beste Werferin des Tabellenletzten.

Ansonsten stützt sich Wings-Trainer Boris Kaminski auf zwei in der Liga lange bekannte Routiniers: Die 33-jährige Litauerin Mante Kvederaviciute und die noch fünf Jahre ältere Lisa Koop. Auch Herne zählte zu den vielen Stationen in der Laufbahn der früheren deutschen National-Centerin, von deren Erfahrung die jüngeren Inside-Spielerinnen wie Carlotta Ellenrieder oder Martha Middeler profitieren.

Der HTC hat inzwischen Julia Niemojewska und Jah’Che Whitfield verabschiedet und durch Paige Robinson und Aldona Morawiec ersetzt. Die Polin kennt die Liga seit Jahren und hat in ihren ersten beiden Spielen gut performt. Schwieriger ist die Integration der jungen Amerikanerin, die gerade vom College kommt und sich an die europäische Spielweise anpassen muss. Aber auch Robinson wird ihre unbestrittenen Qualitäten mit zunehmender Zeit immer besser aufs Parkett bringen.

Weil Giovanna Smorto nach Nasen-OP weiter ausfällt, der Einsatz von Nicole Kidwell und Brittany Reeves fraglich ist und das Zweitligateam fast zeitgleich in Osnabrück spielt, wird der HTC erneut mit einer sehr kleinen Rotation auskommen müssen. Nicht nur deshalb warnt Piotrowski vor zu großer Selbstsicherheit. „Es wäre arrogant zu sagen, wir müssten beim Tabellenletzten gewinnen. Schließlich sind wir selbst nur Vorletzter.“

