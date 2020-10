Revanche nehmen: So könnte die Devise für die Bundesliga-Basketballerinnen des Herner TC lauten, die am Sonntag um 16 Uhr bei den flippo Baskets BG 74 in Göttingen ihr drittes Pflichtspiel der jungen Saison bestreiten.

Schließlich verabschiedeten sich die HTC-Damen vor zwei Wochen durch eine 85:86-Heimniederlage gegen eben diesen Gegner aus dem Pokalwettbewerb.

Herner TC: Es gibt Wichtigeres als die Frage nach sportlicher Revanche

Doch Revanchegelüste spielen für Hernes Trainer Marek Piotrowski diesmal eine untergeordnete Rolle. Ihn beschäftigen wichtigere Fragen. Zum Beispiel die Sinnfrage.

„Leistungssport ohne Zuschauer ist eine traurige Angelegenheit und macht irgendwie keinen Spaß. Da ist der ganze Reiz weg“, blickt er auf die kommenden Wochen, vielleicht auch Monate voraus – und bemüht einen Vergleich, den er irgendwo gelesen hat. „Das ist wie Currywurst ohne Curry.“

Nun, eine Weile wird es Bratwurst wohl auch tun. Dass Zuschauer sie bald wieder in würzige Sauce tunken dürfen, ist Piotrowskis sehnlichster Wunsch. „Ich hoffe einfach, dass die Restriktionen Wirkung zeigen und die Infektionszahlen zurückgehen.“

Jedes Verständnis für die ab Montag geltenden Maßnahmen

Für die ab Montag geltenden einschränkenden Maßnahmen hat er auch als Arzt jedes Verständnis. „Ich kann das absolut nachvollziehen, weil die Zahlen rapide steigen. Und die Gesundheit geht einfach vor.“

Wie es weitergeht in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga, wagt der 61-Jährige nicht zu prognostizieren. „Wir spielen jetzt in Göttingen, nächste Woche zu Hause gegen Nördlingen. Und dann gibt es eine 14-tägige Länderspielpause. Daraus ergeben sich wieder große Fragezeichen. Was ist mit den Nationalspielerinnen? Müssen sie in Quarantäne, werden sie getestet?“

Internationale Einsätze: Es können sich ungeahnte Probleme auftun

Im Herner Kader stehen zwar aktuell keine deutschen A-Nationalspielerinnen, aber Kapitänin Laura Westerik wird für die Niederlande, die neue Centerin Sofia Pelander für Finnland am Ball sein.

Von etlichen Ligarivalen ist der halbe Kader international im Einsatz, da können sich für den Herner TC noch ungeahnte Probleme auftun.

In dieser dynamischen Situation zieht es Marek Piotrowski vor, auf Sicht zu fahren und von Spiel zu Spiel, von Tag zu Tag zu planen. Schon das sei schwierig genug.

Hallennutzung muss noch mit der Stadt Herne geklärt werden

„Die Fitness-Studios werden geschlossen, das ist für uns sehr negativ. Wir haben nicht wie Profi-Fußballer eigene Studios, sondern sind auf externe Anbieter angewiesen, um vernünftig arbeiten zu können. Das müssen wir jetzt alles in die Halle verlegen.“

Ob und in welchem Umfang die Sporthalle überhaupt genutzt werden darf, muss noch mit der Stadt geklärt werden.

„Wir gelten als Profimannschaft, sind deshalb vom Lockdown ausgenommen. Aber Frauenbasketball in Deutschland ist höchstens semiprofessionell. Davon kann man vielleicht irgendwie leben, aber nichts zurücklegen. Davon sind wir meilenweit entfernt.“

Hoffen auf Zuschauer in Göttingen am Sonntag

Der schönste Lohn sei es, für Fans zu spielen und ihnen Freude zu machen.

Und deshalb würde es der HTC begrüßen, wenn in Göttingen am Sonntag noch Zuschauer zugelassen wären. Grundsätzlich ist das möglich, weil die Maßnahmen erst ab Montag greifen. Wie die neuen Beschlüsse aber in Göttingen umgesetzt werden, das war am Freitag in Herne noch nicht bekannt.

Gastgeberinnen sind Favorit

Ob in der Halle des Felix-Klein-Gymnasiums oder beim Livestream auf www.sporttotal.tv – wer sich die Partie zwischen den flippo Baskets BG 74 und dem HTC anschaut, darf sich auf ein spannendes, heiß umkämpftes Spiel freuen.

Die letzten vier Aufeinandertreffen hat Göttingen gewonnen, ist daher nicht nur in Marek Piotrowskis Augen auch diesmal Favorit. Aber wenn der HTC in der Offense eine ähnliche Leistung abrufen kann wie beim 85:86 im Pokal (zum Spielbericht geht es hier), wenn er sich dazu ein paar weniger Fehler erlaubt, wenn zudem Hernes Defense nicht erneut neun Dreier von Riley Lupfer zulässt und auch Centerin Samantha Roscoe in Schach hält, dann ist eine Überraschung nicht ausgeschlossen.

Und so wären auch die schlummernden Revanchegelüste befriedigt.

