Herne. Der Herner EV gewinnt die letzten Spiele der Vorbereitung gegen Essen. Bei der Generalprobe am Sonntag feiert der Oberligist auch zwei Premieren.

„Glückauf vom Gysenberg“ – kurz vor 18.30 Uhr begrüßte HEV-Sprecher Matthias Schübel die Zuschauer des Livestreams vom Spiel Herner EV – Moskitos Essen. Eine Generalprobe und eine Premiere an einem Tag.

Denn das Spiel gegen Essen war das letzte der Vorbereitung vor dem Herner Oberliga-Auftakt am Sonntag, 8. November, gegen die EXA Icefighters Leipzig.

Herner EV: Erster Livestream aus der Hannibal-Arena

Und erstmals wurde eine Partie aus der Hannibal-Arena via Livestream im Netz auf SpradeTV gezeigt.

Co-Kommentator war der frühere Herner und Essener Christian Nieberle, der zu seinen Einschätzungen zum Spiel zwischendurch auch in die eigene aktive Zeit zurückblickte: „Ich habe in dieser ganzen Zeit nur einen Zahn verloren. Eckzahn oben links“ – passiert bei einem Spiel in Berlin.

Richard Muellers 1:1 ist sein erster Treffer für den HEV

Herner EV - Moskitos Essen 5:2 (1:1, 2:1, 2:0). Bei der Generalprobe stand Björn Linda im Tor, zweiter Goalie war Jonas Neffin, während auf dem Feld mit Denis Fominych, Dominik Piskor und Marcus Marsall drei Akteure aussetzten.

Ein ausgeglichenes erstes Drittel endete mit zwei Treffern in den letzten fünf Minuten.

Die Führung für die Moskitos durch Marc Zajic konterte der Herner EV mit dem 1:1 durch Richard Mueller – die zweite Premiere des Abends. Der frühere DEL-Spieler war erst in dieser Woche als Neuzugang in Herne vorgestellt worden (mehr dazu hier).

Ein „echter Hammer“ und Kunst mit Puck und Kelle

Im zweiten Abschnitt konterten die Moskitos zur erneuten Führung durch David Gorski (1:2/31.). Nicht mal zwei Minuten später glich erneut Mueller aus (2:2/33.): „Ein echter Hammer“, staunte das Kommentatoren-Duo über Muellers Schuss.

Mindestens so beeindruckt waren sie von der Herner 3:2-Führung durch Patrick Asselin (40.). In diesem Fall war es technische Feinarbeit des Kanadiers vor dem Essener Tor – Kunst mit Puck und Kelle. Im dritten Abschnitt übernahmen die Herner endgültig das Kommando, und die Gastgeber erhöhten durch Michel Ackers auf 4:2, durch Dennis Thielsch zum 5:2-Endstand.

HEV setzt sich auch auswärts durch

Moskitos Essen - Herner EV 2:6 (0:2, 1:2, 1:2). Auch sein letztes Vorbereitungsspiel auf fremdem Eis am Freitag hatte der Herner EV für sich entschieden. Die Partie bei den Moskitos Essen ging vor maximal zugelassenen 250 Zuschauern klar an die Gäste, für die Christoph Ziolkowski gleich dreimal traf.

Als echte Standortbestimmung vor dem Oberligaauftakt am nächsten Sonntag gegen die Icefighters Leipzig taugte allerdings auch dieser Test nur bedingt. HEV-Trainer Danny Albrecht ging kein Risiko ein, schonte erneut einige angeschlagene Spieler und sah dennoch einen dominanten Auftritt seiner Mannschaft.

Essens letzter Heimauftritt vor dem November-Lockdown

Dabei hatte der Gegner bei seinem letzten Heimauftritt vor dem November-Lockdown außer sechs ehemaligen Hernern eine ganze Reihe weiterer Akteure mit jahrelanger Oberligaerfahrung aufgeboten, doch die höhere spielerische Qualität lag beim HEV.

Neben Christoph Ziolkowskis Dreierpack traf Nico Kolb doppelt, außerdem war Colton Kehler für die Grün-Weiß-Roten erfolgreich. Einen höheren Herner Sieg verhinderte das Torgestänge, das gleich viermal für die Moskitos rettete.

Auf der Gegenseite zeigte Aaron McLeod, dass er nichts von seiner alten Schnelligkeit eingebüßt hat und für die Regionalliga ziemlich überqualifiziert sein dürfte. Er traf für die Essener in Unterzahl zum 1:4. Bei seinem Comeback im Tor der Gysenberger erwies sich Ex-Moskito Christian Wendler als zuverlässiger Rückhalt.

