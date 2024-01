Herner EV: Zuerst zum Schlusslicht, dann gegen Spitzenreiter

Herne Miners treten beim verbesserten Herforder EV an, dann kommen die Hannover Scorpions an den Gysenberg.

Auch der 4:3-Derbysieg in Essen hat an der Ausgangslage des Herner EV im Kampf um einen Playoff-Platz wenig geändert. An diesem Freitag treten die Miners um 20.30 Uhr beim Herforder EV an, am Sonntag um 18.30 Uhr geht es dann in der Hannibal-Arena gegen den Tabellenführer Hannover Scorpions.

Größer könnten die sportlichen Gegensätze zwischen den beiden Herner Wochenendgegnern in der Oberliga Nord nicht sein. Auf die leichte Schulter nehmen sollten die Miners die Ostwestfalen dennoch nicht. Nach zwischenzeitlich 20 Niederlagen in Folge zeigte sich das Schlusslicht zuletzt stabiler und gewann drei seiner letzten fünf Duelle. Auch die Moskitos Essen hatten kürzlich bei ihrem 3:2-Heimsieg große Mühe mit dem vermeintlich krassen Außenseiter.

Dem Herner EV fehlt noch die Konstanz

Das erste Aufeinandertreffen in Herford hatten die Miners klar mit 10:4 gewonnen. In Herne gab es ein knappes 5:4 für die Gastgeber mit dem Siegtreffer wenige Sekunden vor Spielende.

Auch der andere, der Gysenberger HEV, war als Underdog zum Essener Westbahnhof gefahren, doch die Miners zeigten bei ihrem zweiten Derby-Auswärtssieg der laufenden Saison, was man als kämpferisch intaktes und konzentriertes Team erreichen kann. Großen Anteil am Sieg hatten auch die Herner Fans, die ihre Mannschaft stimmgewaltig unterstützten. „Wir können ihnen nur ein absolutes Kompliment aussprechen“, zeigte sich HEV-Trainer Tobias Stolikowski anschließend beeindruckt.

Weitere Berichte zum Herner EV:

Was den Grün-Weiß-Roten immer noch fehlt, ist die Konstanz, um auf der Basis dieser Willensstärke auch mal über mehrere Spiele hinweg zu punkten. Drei Viertel der Hauptrunde sind mittlerweile absolviert und viel Zeit bleibt nicht mehr, die sechs Punkte Rückstand auf Platz sechs aufzuholen. Aktueller Orientierungspunkt sind inzwischen die Saale Bulls Halle, die nach dem 1:5 im Nachholspiel gegen Tilburg den letzten direkten Playoff-Rang besetzen.

An der Tabellenspitze haben die Scorpions ihren Vorsprung nach neun Siegen aus den letzten zehn Spielen inzwischen auf neun Punkte ausgebaut. In der Hannibal-Arena standen sich beide Mannschaften erst vor drei Wochen gegenüber, wobei sich der Favorit nach einem frühen 0:2-Rückstand erst nach einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Drittel mit 5:3 durchsetzen konnte.

HEV: Nedved nach Sperre zurück, auch Meyl ist dabei

Seitdem haben sich die Mellendorfer mit Stürmer Michael Knaub und dem ehemaligen Herner Förderlizenzspieler Leonhard Korus von den Iserlohn Roosters noch einmal verstärkt. Die beiden Vergleiche in der Wedemark gingen mit 6:2 und 5:1 klar an die Gastgeber.

Personelle Probleme hat der HEV derzeit nicht. Verteidiger Ondrej Nedved ist nach abgesessener Sperre wieder spielberechtigt und auch Justus Meyl steht zur Verfügung. Der Abwehrspieler musste in Essen nach einem eigenen Foul verletzungsbedingt vorzeitig vom Eis, trug aber keine ernsthafte Blessur davon. Auch alle anderen Herner Akteure sind einsatzfähig.

Die zweite Mannschaft des Herner EV hat in der Landesliga nach Siegen der Konkurrenz am Tabellenende wieder die rote Laterne übernommen. Selbst war man beim 1:11 (0:2, 1:6, 0:3) gegen den Spitzenreiter Grefrather EG chancenlos. Den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte Luca Schöpf. Ihr nächstes Spiel bestreitet die HEV-Reserve an diesem Sonntag um 19 Uhr beim ESC Rheine.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Herne & Wanne-Eickel!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel