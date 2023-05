Marlon Polter (Bildmitte) stürmt weiter für die Herner EV Miners in der Eishockey-Oberliga Nord.

Eishockey - Oberliga Nord Herner EV: Woran Stürmer Marlon Polter weiter arbeiten will

Herne. Marlon Polter bleibt beim Herner EV. Was der 20-jährige Stürmer tun will, um sich weitere Eiszeiten in der Eishockey-Oberliga Nord zu erarbeiten.

Stürmer Marlon Polter spielt auch in der kommenden Saison für den Herner EV in der Eishockey-Oberliga Nord. Der 20-Jährige geht in seine dritte Saison bei den Grün-Weiß-Roten.

Mit Kampfgeist, so der HEV in seiner Mitteilung, habe sich Marlon Polter schnell ins Herz der HEV-Fans gespielt. „Ich glaube, ich habe letzte Saison mehrere ordentliche Körperangriffe gezeigt, die bei dem ein oder anderen als kleine Erinnerung hängengeblieben ist“, wird Hernes Nummer 71 zitiert.

Die abgelaufene Spielzeit war Polters erste komplette Saison im Senioren-Eishockey. Der 20-Jährige kam in 58 Einsätzen auf vier Treffer und eine Vorlage. „Ich freue mich, dass ich hier noch mal die Chance bekomme und werde alles geben, um noch fitter im August ins Teamtraining zu starten.“ Genau dies erwartet auch Tobias Stolikowski.

„Er muss härter und vor allem kontinuierlich im Training an sich arbeiten, um auch an jedem Wochenende seine Eiszeit zu bekommen“, sagt der Miners-Coach – und weiter: „Er ist bei den Fans und im Umfeld beliebt. Ich bin auf seinen Einsatz gespannt und will ihm helfen, dass er sich beim Herner EV weiterentwickelt.“

