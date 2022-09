Herner EV: Wie die Miners noch einmal in die Vollen gehen

Die Tests Nummer sieben und acht stehen an: Der Herner EV (vorn Nils Liesegang) schließt am Wochenende die Vorbereitung auf die neue Saison in der Eishockey-Oberliga Nord ab.

Herne. Der Herner EV hat vor den Tests gegen Essen und Tilburg die „härteste Trainingswoche seit August“ hinter sich. Spaßfaktor kommt nicht zu kurz.

Es geht an den Feinschliff: Mit den Testspielen sieben und acht schließt der Herner EV seine Vorbereitungsphase ab. Die Gegner sind die gleichen wie am vergangenen Wochenende.

An diesem Freitag treffen die Miners um 20 Uhr am Westbahnhof erneut auf die Moskitos Essen, am Sonntag um 18.30 Uhr kommt das Team aus den Niederlanden, die Tilburg Trappers- zum Gegenbesuch in die Hannibal-Arena.

Vor einer Woche gingen beide Tests mit 3:2 an den HEV, obwohl der nicht einmal komplett in die Spiele gegangen war.

Herner EV geht unter der Woche noch einmal in die Vollen

Unter der Woche ging es am Gysenberg noch mal in die Vollen. Für Trainer Danny Albrecht war es „die härteste Trainingswoche seit Mitte August“, wobei der Fokus nicht nur auf der Feinjustierung des Spielaufbaus lag. Auch die Konditionsarbeit und die „special teams“ standen auf dem Programm.

Aber auch der Spaßfaktor kam nicht zu kurz – bei den Spielern nicht und beim Trainerteam und den Fans der Grün-Weiß-Roten auch nicht

„Es macht richtig Spaß, die Jungs beim Training zu beobachten. Jeder ist mit großem Eifer dabei, gibt richtig Gas und zieht voll durch“, so Danny Albrecht.

Die gute Stimmung konnte die Mannschaft durch ihr bisheriges Auftreten längst auf ihre Anhänger übertragen. „Die Jungs haben Spaß und das spürt man“ oder „das macht Lust auf die neue Saison“, waren nur zwei von vielen positiven Kommentaren in den sozialen Netzwerken.

Pfiffige Idee der Herner EV Miners führt zum „sudden victory“

Und die pfiffige Idee, in der Overtime in Tilburg Robert Peleikis als vierten Feldspieler auf die Reise zum „sudden victory“ zu schicken, nötigte auch vielen Trappers-Fans Respekt ab.

Allerdings wird Danny Albrecht auch an diesem Wochenende nicht den kompletten Kader zur Verfügung haben. Verteidiger Niklas Hane wird nach seiner leichten Gehirnerschütterung aus dem Tilburg-Spiel geschont und soll erst in der kommenden Woche wieder eingreifen. Auch der erkrankte David Kirchhoff ist derzeit nicht einsatzfähig. Dagegen haben Dennis Swinnen und Leon Köhler ihre Hand- und Knieprobleme auskuriert und trainieren wieder voll mit.

Für Danny Albrecht ist die Devise für die beiden letzten Vorbereitungsspiele klar: „Ich möchte sehen, dass wir die Dinge umsetzen, die wir trainiert haben. Die Jungs sollen sich noch mal abschließend viel Spiel-Fitness holen. Ich weiß, dass alle relativ müde sind, wir wollen aber dennoch wieder zwei gute Leistungen abrufen.“

