Herner EV: Warum Hüfner bleibt – Oberliga-Meister steht fest

Mit dem Aufstieg der Starbulls Rosenheim in die DEL2 ist auch die letzte Entscheidung in den deutschen Eishockey-Ligen gefallen. Die Oberbayern setzten sich in einer dramatischen Finalserie mit 3:1-Siegen gegen die Blue Devils Weiden durch, gegen die man als Zweiter in der Hauptrunde der Oberliga Süd noch das Nachsehen gehabt hatte.

Den alles entscheidenden Treffer zum 2:1-Heimsieg im vierten Spiel erzielte vor über 5000 Zuschauern der ehemalige Hamburger Topscorer Brad McGowan in der zweiten Minute der zweiten Verlängerung. Die letzten beiden Vertreter der Oberliga Nord waren im Halbfinale ausgeschieden.

Herner EV: Benjamin Hüfner geht in sein drittes Jahr

Unterdessen gab der Herner EV eine weitere Vertragsverlängerung bekannt. Benjamin Hüfner bleibt eine weitere Saison am Gysenberg und geht damit in sein drittes Jahr bei den Grün-Weiß-Roten. Der Verteidiger war 2021 vom damaligen Zweitligameister Bietigheim Steelers nach Herne gekommen, erzielte seitdem für die Miners in 103 Oberligaspielen acht Tore und war an weiteren 48 Treffern beteiligt.

Für die Fans war Hüfners Weiterverpflichtung keine große Überraschung. Als der HEV vor einigen Wochen 18 Abgänge im Paket bekannt gegeben hatte, fehlte der Name des gebürtigen Berliners auf der Liste.

„Hüfi“ ein wichtiger Baustein für die Defensive

„Hüfi kennt das Umfeld und die Möglichkeiten in Herne genau. Er ist mit seiner Erfahrung ein ganz wichtiger Baustein für unsere Defensive, für das Team und für die Kabine“, freut sich HEV-Trainer Tobias Stolikowski auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Defensivspieler. „Er wird die jungen Spieler im Team bei unserem Umbruch unterstützen und führen, so dass wir die gesteckten Ziele erreichen.“

Dem 32-Jährigen fiel die Unterschrift unter den neuen Vertrag nicht schwer: „Wir fühlen uns in Herne sehr wohl und sind auch hier heimisch geworden. Ich freue mich auf die dritte Spielzeit. Es ist für uns ein kleiner Restart, aber wir werden richtig Gas geben“, so die Nummer vier der Miners.

Inzwischen haben drei weitere ehemalige Herner Spieler neue Vereine gefunden. Während Süd-Oberligist ECDC Memmingen die Verpflichtung von Robert Peleikis und Denis Fominych bekannt gab, zieht es nach Elvijs Biezais und Alexander Komov auch Lars Stelzmann zum Revierrivalen Moskitos Essen.

