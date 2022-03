Herner EV: Warum es um die wohl wichtigsten Punkte geht

Herne. Die Herner EV Miners empfangen Hamburg. Der Sieger bekommt die vielleicht wichtigsten Punkte der Saison. Wie der HEV in dieses Spiel geht.

Zwei Wochen nach dem sensationellen Kraftakt in Leipzig und der anschließenden Corona-Zwangspause kehrt der Herner EV in den Oberliga-Spielbetrieb zurück. Am Sonntag geht es um 18 Uhr in der Hannibal-Arena gegen den Tabellennachbarn aus Hamburg – vielleicht die wichtigste der letzten vier Hauptrundenpartien der Miners.

Enger Zweikampf Herne EV - Hamburg Crocodiles

1,886 zu 1,841 Punkte pro Spiel – so ist der Zwischenstand vor dem Duell des Sechsten gegen den Siebten, die sich einen ganz engen Zweikampf um den direkten Einzug in die Playoffs liefern. Während der Quotient des HEV seit zwölf Tagen zwangsläufig unverändert blieb, verpassten es die Crocodiles, ihren zu verbessern. Nach der überraschenden 2:4-Niederlage in Krefeld fiel das anschließende Back-to-back-Duell am Dienstag und Mittwoch gegen Rostock aus, weil die Piranhas weiterhin pausieren mussten – was auch noch an diesem Wochenende der Fall ist.

Die Doppelchance für die Nordlichter, auf den HEV Boden gutzumachen, war damit erst einmal dahin, doch die Crocodiles haben in der nächsten Woche ebenso wie die Miners noch drei weitere Spiele vor sich. Zweimal gegen Diez-Limburg (H/A) und in Leipzig treten die Hansestädter bis zum Hauptrundenende noch an, dazu kam die Partie an diesem Freitag gegen den bereits feststehenden Nordmeister aus Halle. Der HEV spielt am Mittwoch in Diez-Limburg, fährt am Freitag zum Derby nach Essen und empfängt zum Abschluss die Black Dragons aus Erfurt – ein Sieg gegen die Crocodiles wäre ein Meilenstein im Kampf gegen den Absturz in die Pre-Playoff-Ränge.

Die vorigen Spiele des Herner EV

Dessen ist man sich am Gysenberg bewusst und hofft diesmal ganz besonders auf die Unterstützung von den Rängen.

„Die Corona-Infektion hat die Sportler in der Trainingsarbeit mindestens um vier Wochen zurückgeworfen. Auch die Aussage, dass wir die Infektion lieber jetzt nehmen als in den Playoffs, ist völliger Quatsch“, sagt HEV-Trainer Danny Albrecht. „Die Jungs sind nach dieser schwierigen gesundheitlichen Phase auf die Unterstützung der Fans angewiesen.“ Zumal es in den bisherigen drei Vergleichen mit dem Team aus Farmsen in dieser Saison keinen einzigen Punkt für die Miners gab.

Mit 3G-Regel: Bis zu 2400 Fans dürfen in die Hannibal-Arena

Nach der neuesten Corona-Schutzverordnung dürfen am Sonntag bis zu 2400 Herner Fans ihrer Mannschaft den Rücken stärken – unter Beachtung der 3G-Regel (zweifach geimpft, genesen oder getestet), was wie immer an den Eingängen kontrolliert wird.

Wären die sportlichen Belange und das Ausrechnen von Punkte-Quotienten derzeit die einzigen Baustellen, würde sich der HEV-Coach glücklich schätzen. Doch seine Mannschaft kehrt nach dem ersten großen Corona-Ausbruch am Gysenberg erst nach und nach auf das Eis zurück.

HEV-Trainer Danny Albrecht. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Unter besonderer Beobachtung

Dabei steht sie unter besonderer medizinischer Beobachtung. Am Sonntag tragen alle spielfähigen Akteure einen Pulsgurt zur Überwachung und Steuerung der individuellen Belastung. Während der Partie werden die Werte dazu per Handy und Tablet präzise ausgewertet. „Wir müssen uns auf alles vorbereiten und werden genau schauen, welcher Sportler die Anstrengung wie verkraftet“, erläutert Albrecht.

Definitiv ausfallen werden Denis Fominych, René Behrens und auch Sebastian Moberg, nachdem beim finnischen Verteidiger die alte Verletzung wieder aufgebrochen ist. Wie René Behrens wird er ab dem 14. März erste Versuche auf dem Eis unternehmen. Denis Fominych dürfte nach seinem Innenbandriss in dieser Saison nicht mehr ins Aufgebot zurückkehren.

Die Zweitvertretung des HEV wird die Bezirksliga-Saison als Dritter der Gruppe B abschließen. Trotz des 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)-Erfolgs beim TSVE Bielefeld ist die Konkurrenz aus Hamm und Rheine nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen. Bei den Ostwestfalen trafen Luca Kleinhubbert, Nick Cassebaum, Tim Happe und Pascal Piechotzki für die 1b-der Miners.

