Herner EV vor Endspurt: Das ist Stolikowskis erstes Fazit

Die Vorbereitung des Herner EV auf die neue Oberligasaison geht in ihre Endphase. An diesem Wochenende stehen die letzten beiden Testspiele gegen die Eisadler Dortmund (Fr. 20 Uhr, Hannibal-Arena) und den EHC Neuwied (So. 19 Uhr, Icehouse) auf dem Programm.

Grund genug für Tobias Stolikowski, eine kleine Zwischenbilanz vor dem Oberligastart am nächsten Donnerstag gegen die Hammer Eisbären zu ziehen.

Herner EV: Ergebnisse der Vorbereitung erst mal zweitrangig

Mit dem aktuellen Leistungsstand ist der HEV-Chefcoach vollauf zufrieden: „Die Jungs ziehen sehr gut mit. Wir trainieren viel und hart. Dies merkt man auch in den Vorbereitungsspielen. Da fehlte jeweils im letzten Drittel etwas die Frische.“

Die Heimspiele gegen die Topteams der Hannover Scorpions und Tilburg Trappers gingen jeweils mit 3:4 verloren, doch die Miners hielten gut dagegen und erspielten sich viele gute Tormöglichkeiten. „Die Ergebnisse der Vorbereitung sind erst mal zweitrangig. Wir haben gutes Eishockey gesehen. Noch nicht über 60 Minuten, aber über weite Strecken der Partien“, so der Herner Trainer weiter.

Miners bisher von größeren Ausfällen verschont

Auch den 9:2-Sieg in Dortmund wollte Tobias Stolikowski nicht überbewerten, zumal beim Regionalligisten unter anderem die beiden verletzten Kontingentspieler fehlten. Bei den Eisadlern hofft man, dass sie am Freitag in der Hannibal-Arena ihr Debüt für den Viertligisten feiern können.

Für den HEV geht es in den letzten acht Tagen der Vorbereitung um die Feinabstimmung. „Über- und Unterzahl-Situationen gehören ebenfalls dazu. Wir werden zum Saisonstart topfit und gut vorbereitet sein“, ist sich Tobias Stolikowski sicher. Seit Beginn der Vorbereitung arbeitet der 40-Jährige mit Co-Trainer Lars Gerike akribisch daran, der neuformierten Mannschaft die eigene Spielphilosophie und taktische Feinheiten einzutrichtern.

Von größeren Ausfällen blieben die Miners bisher verschont. Erik Keresztury dürfte nach kurzer Verletzungspause an diesem Wochenende ebenso zurückkehren wie der zuletzt erkrankte Lukas Jung. Auch die Sperre von Ondrej Nedved ist abgelaufen.

Darüber hinaus könnte der Herner Kader noch einmal Zuwachs bekommen. Die beiden Try-Out-Spieler Maximilian Braun und Leon Kotke machen bei ihren Einsätzen und in den Trainingseinheiten einen guten Eindruck. Ob es zur Verpflichtung kommen wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

Nach dem abschließenden Test in Neuwied wird Tobias Stolikowski dann auch seinen Kapitän und dessen Assistenten bestimmen. Der Sonntagsgegner des HEV hat nach dem Ausschluss der Gastmannschaften aus der Regionalliga NRW ebenso wie die EG Diez-Limburg in der belgisch-niederländischen BeNe-Liga eine neue sportliche Heimat gefunden.

