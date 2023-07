Herner EV verpflichtet neuen Torhüter von Liga-Rivalen

Herne. Der Herner EV hat einen neuen Goalie von einem seiner Liga-Rivalen verpflichtet. Der hat die Herner schon einmal zur Verzweiflung getrieben.

Der Herner EV hat den ersten Torwart der neuen Saison vorgestellt. Oto Jeschke wechselt vom Oberligarivalen Rostock Piranhas zum Gysenberg und wird bei den Miners mit der Nummer drei auflaufen. Zuletzt hatten die Miners mit „TJ“ Spezia einen weiteren jungen Verteidiger an den Gysenberg gelotst.

Für den gebürtigen Tschechen war das Engagement in Rostock nach dem Erhalt des deutschen Passes die erste Karrierestation in Deutschland. Beim Vorletzten der Oberliga Nord kam der 30-Jährige im letzten Jahr in 20 von 56 Spielen zum Einsatz und hatte mit 90 Prozent die beste Fangquote aller vier Rostocker Keeper. Mit einem Gegentorschnitt von 3,82 lag er in der Torhüter-Rangliste am Ende auf Platz 16.

Oto Jeschke kommt von den Rostock Piranhas zum Herner EV Foto: Rostock Piranhas / Herner EV

Den größten Teil seiner Laufbahn bestritt Jeschke in der dritten tschechischen Liga. Den ersten bleibenden Eindruck beim HEV hinterließ er Anfang November, als er die favorisierten Miners zur Verzweiflung brachte – am Ende verloren die Gäste an der Ostsee im Penaltyschießen.

„Er ist ein sehr ehrgeiziger Torhüter, der seine Mannschaft immer wieder pushen will. Wir haben uns lange mit ihm beschäftigt und sind uns sicher, dass er unserem Team weiterhelfen wird. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat. Der Torhütermarkt in Deutschland ist derzeit wirklich hart umkämpft“, sagt HEV-Trainer Tobias Stolikowski über seinen neuen Keeper.

