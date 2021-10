Herner EV verliert Derby gegen die Moskitos vor 2099 Fans

Das hatte sich der Herner EV anders vorgestellt: Im Derby gegen die Moskitos Essen kassierte er ein 2:5. Zudem gibt Herne die Tabellenführung ab.

Herne. Ein bitterer Sonntagabend für die Herner EV Miners: Das lang ersehnte Revierderby in der Eishockey-Oberliga verlor der HEV mit 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) gegen die Moskitos Essen.

Dennis Swinnen brachte Herne im ersten Viertel mit einer schönen Einzelleistung in Unterzahl in Führung. Insgesamt enttäuschten die Miners aber gegen die Moskitos, die vor allem auf die Defensive achteten, wogegen keine Herner Reihe gute Lösungen fand. Im zweiten Abschnitt hatten die Essener dann auch in der Offensive leichtes Spiel: Immer wieder tauchten die Moskitos frei vor Herne-Keeper Wendler auf.

Herner EV gibt Tabellenführung ab

Hübscher, McLeod und Zajic drehten die Partie vor 2099 Zuschauern. Saccomani und Bruijsten erhöhten im letzten Abschnitt sogar auf 5:1 für die Essener, bevor Tomi Wilenius für Herne zum Endstand verkürzte. Die Herner geben damit nicht nur erstmals in dieser Saison Punkte, sondern auch die Tabellenführung ab. Michél Ackers (5 Minuten Strafe plus Spieldauer) handelte sich zum allem Überfluss eine Sperre für die Partie am nächsten Freitag ein.

