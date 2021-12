Herner EV veranstaltet Ice-Hockey-Day für den Nachwuchs

Kinder können am Samstag selbst auf dem Eis in der Hannibalarena stehen.

Herne. Der Herner EV veranstaltet am Samstag einen Tag für Kinder, die Eishockey kennenlernen möchten. Was Interessierte beachten müssen.

Der Herner EV veranstaltet am Samstag (4. Dezember) den HEV-Ice-Hockey-Day. Die Eisfläche in der Hannibalarena ist an diesem Tag für alle Interessierten von vier bis zehn Jahren reserviert. Die Veranstaltung steigt von 12 Uhr bis 13 Uhr, Einlass ist ab 11.15 Uhr.

Der Ice-Hockey-Day wurde speziell für Jungen und Mädchen geschafft, die noch nie mit Eishockey in Kontakt gekommen sind. Die Kids der Nachwuchsmannschaften, die Trainer, die Eltern sowie einige Spieler der Oberliga-Ersten werden am Samstag mit dabei sein und einen Einblick in die Sportart geben. Die Spieler werden dabei natürlich für Autogramme und Fotos bereit stehen.

HEV: Das müssen Interessierte zur Kids-Veranstaltung mitbringen

Geplant ist, auf dem Eis erste spielerische Erfahrungen im Umgang mit Schlittschuhen und Stock machen zu können. Oberstes Ziel sei es, die Begeisterung für den Sport zu wecken, heißt es vom HEV. Handschuhe, Fahrradhelm, Kine- und Ellenbogenschoner sollen Interessierte selbst mitbringen. Schlittschuhe können bei Bedarf ausgeliehen werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei der Veranstaltung gelten die Regeln der gültigen Corona-Schutzverordnung in NRW.

Interessierte können sich per Mail anmelden, eine Anmeldung sei allerdings nicht zwingend erforderlich, so der HEV: info@herner-ev.de. (juh)

