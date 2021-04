Herner EV trifft im Finale auf die Hannover Scorpions

Im Finale geht es gegen die Scorpions: Hier Hernes Noah Bruns (M.) in Aktion im letzten Hauptrundenspiel am 5. April gegen die Hannoveraner.

Herne. Der Finalgegner des Herner EV steht fest. Die Grün-Weiß-Roten, im Halbfinale gegen Tilburg erfolgreich, treffen auf die Hannover Scorpions.

Mit 4:1 auswärts und 3:0 auf eigenem Eis in der Hannibal-Arena hat sich der Herner EV gegen die Tilburg Trappers durchgesetzt, die erstmals seit ihrer Teilnahme an der Meisterschaft in der Eishockey-Oberliga Nord verpasst haben.

Die Hannoveraner hingegen, der Hauptrundensieger, musste gegen die Crocodiles Hamburg über drei Spiele gehen. Die Scorpions setzten sich am Dienstag mit 6:1 gegen die Hamburger durch und qualifizierten sich so für die Finalserie, die ab diesen Freitag nach dem Modus „Best-of-Three“ ausgespielt wird.

Zu „Sport in Herne und Wanne-Eickel: Die WAZ-Gruppe“ auf Facebook geht es hier

Zu unseren Artikeln aus dem Herner und Wanne-Eickeler Sport geht es hier