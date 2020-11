Herne. Beim Spitzenreiter Hannover und gegen den Zweiten Tilburg stehen zwei Topspiele an. Die Standortbestimmung will der Herner EV mit Tempo angehen.

Am dritten Meisterschaftswochenende der Eishockey-Oberliga Nord stehen für den Herner EV gleich zwei Topspiele auf dem Programm.

Nach dem Gastspiel beim aktuellen Spitzenreiter Hannover Scorpions (Freitag 20 Uhr) empfangen die Grün-Weiß-Roten am Sonntag um 18.30 Uhr den Tabellenzweiten aus Tilburg.

Herner EV: Für die Gäste am Sonntag ist es schon das fünfte Auswärtsspiel

Für die Trappers ist der Auftritt am Gysenberg bereits das fünfte Auswärtsspiel der neuen Saison.

Auf eigenem Eis durften die Niederländer wegen der Corona-Beschränkungen im Nachbarland bisher noch kein Punktspiel bestreiten und mussten schon zweimal ihr Heimrecht tauschen.

Auch Mannschaftstraining war für die Truppe von Cheftrainer Bo Subr in den letzten Wochen nicht möglich.

Hauptrundenmeister der Vorsaison liegt auf Platz zwei

Dennoch liegt der Hauptrundenmeister der Vorsaison in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle hinter den Scorpions auf Platz zwei, verlor aber das Spitzenspiel am letzten Sonntag in Mellendorf mit 1:3.

Auch beim Aufsteiger Hamm ließen die hochfavorisierten Gäste einen Zähler liegen. Bei den Hannover Indians und in Erfurt gab es jeweils einen 4:1-Erfolg.

Topscorer Mitch Bruijsten hat die Trappers verlassen

Elf erzielte Tore in vier Spielen sind für Tilburger Verhältnisse eher bescheiden, wohl auch bedingt durch das fehlende Mannschaftstraining und der Trennung von Mitch Bruijsten, Topscorer der Trappers in den letzten beiden Jahren.

Erfolgreichster Schütze des immer noch breit aufgestellten Kaders in dieser Saison ist der ehemalige Duisburger Diego Hofland mit drei Treffern.

Hannover Scorpions strotzen vor Erfahrung

Im Vergleich mit den Trappers ist das Aufgebot der Hannover Scorpions zahlenmäßig überschaubarer, strotzt aber vor Erfahrung.

Die Mannschaft von Trainer Tobias Stolikowski gab bisher nur in Hamburg einen Zähler ab und scheint auch den Abgang ihres langjährigen Topscorers Björn Bombis in Richtung Herford gut verkraftet zu haben.

Gespannt auf die „special teams“

Mit dem Finnen Tomi Wilenius haben die Niedersachsen einen neuen Knipser verpflichtet, der in vier Spielen bereits sechsmal getroffen hat und die Oberliga-Scorerliste im Norden anführt.

Gespannt darf man in Mellendorf auf die „special teams“ sein.

Während die Scorpions bisher das beste Powerplay der Oberliga Nord aufgezogen haben und in Überzahl schon sechsmal erfolgreich waren, musste der HEV bei zwölf Unterzahlsituationen noch keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen.

Danny Albrecht: „Wir wollen wieder deutlich gradliniger und schneller Eishockey spielen“

Was die überraschende Heimniederlage gegen den Aufsteiger Diez-Limburg aber nicht verhindern konnte – zu gravierend waren am letzten Sonntag die Defizite in Sachen Chancenverwertung und Rückwärtsbewegung.

„ Wir haben unter der Woche an vielen Kleinigkeiten gearbeitet, die mir am Wochenende nicht gefallen haben. Wir wollen wieder deutlich gradliniger und schneller Eishockey spielen“, so HEV-Coach Danny Albrecht. „Nach diesem Wochenende wissen wir genau, wo wir stehen. Es wird eine richtige Standortbestimmung.“

Malte Hodi erstmals im Training, Henry Hoffmann stellt sich vor

Personell gibt es beim HEV gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen. Am Donnerstags-Training nahm allerdings erstmals KEC-Förderlizenzspieler Malte Hodi teil.

Außerdem stellte sich mit Henry Hoffmann ein junger Verteidiger in Herne vor, der in den letzten vier Jahren für die University of Central Oklahoma spielte und ebenfalls im Nachwuchs des Kölner EC ausgebildet wurde.

Herner EV: So liefen die ersten drei Begegnungen

13./15. November: Sieg im Spitzenspiel und erste Saisonniederlage

8. November: Harte Arbeit beim Auftaktsieg über Leipzig