Herner EV: So wollen die Miners den Aufschwung fortsetzen

Miners besiegen Dragons

Benjamin Hüfner, am Puck, spielt am Sonntag, 21.11.2021, in Herne für die Herner EV Miners. In der Oberliga spielten die Herner EV Miners gegen die TecArt Black Dragons. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services