Herner EV: So stoppt Hamm den Aufwärtstrend der Miners

Zwei Siege gegen Favoriten waren dem Herner EV gelungen, jetzt heißt es 4:5 in Hamm. Was im Freitagsspiel den Ausschlag gab.

Der Aufwärtstrend des Herner EV wurde am Freitag von den Hammer Eisbären gestoppt. Eine schwache Anfangsphase kostete die Miners im Maxipark einen möglichen Erfolg – am Ende hatten die Gastgeber mit 5:4 (4:2, 1:2, 0:0) die Nase vorn.

Auf der Grundlage einer konzentrierten Abwehrleistung hatte der HEV am vorangegangenen Wochenende die Favoriten aus Essen und Hannover in die Knie gezwungen, doch diese Aufmerksamkeit hatten die Gysenberger in den Hammer Katakomben gelassen. Schon mit der ersten Chance trafen die Eisbären zum 1:0 und auch in der Folgezeit ließen die Miners in der eigenen Zone zu viel zu.

Herner EV liegt früh 0:3 zurück

Die Folge war ein früher 0:3-Rückstand, ehe DEL-Verteidiger Leonhard Korus mit seinem Debüttreffer im grün-weiß-roten Trikot auch den HEV auf die Anzeigetafel brachte. Lange währte die Freude nicht, denn die Gastgeber zeigten sich weiterhin gnadenlos effektiv und stellten schon mit dem nächsten Angriff den alten Abstand wieder her. Matteo Stöhr hielt sein Team aber mit dem 4:2 kurz vor Drittelende im Spiel.

Sein Debüt im Herner Dress gab Neuzugang Christopher John Hayes. Der US-Amerikaner war erst am Tag zuvor eingeflogen worden und deutete an, dass er mit seiner Technik und Schnelligkeit eine Bereicherung für die Miners-Offensive werden kann. Nach nur einer gemeinsamen Trainingseinheit fehlte „CJ“ allerdings noch die Bindung zu seinen Nebenleuten, so dass am Ende noch nichts Zählbares für den Mann aus Florida heraussprang.

Die Minerts machen es noch einmal spannend

Die Akzente vor 972 Zuschauern setzten andere. Hamms Stürmer Joey Luknowsky etwa, der in Minute 29 zum dritten Mal traf und den HEV wieder mit drei Toren ins Hintertreffen brachte. Oder auch Eisbären-Keeper Daniel Filimonow, der viele Herner Schüsse herunterpflückte.

Aber Aufgeben war keine Option, und die Miners machten es noch einmal spannend. Jan Dalecký meldete sich nach seiner Krankheit mit einer Einzelleistung zum 5:3 zurück, ehe Tim Krüger den HEV im Powerplay auf ein Tor heranbrachte. Es war das Ende eines ausgeglichenen zweiten Drittels, in dem deutlich wurde, was für den HEV an diesem Abend möglich gewesen wäre.

Es blieb jedoch der einzige Überzahltreffer der Miners, die anschließend zwar drückten, aber drei weitere Strafen gegen Hamm nicht nutzen konnten. In der Schlussphase schien dann die Zeitstrafe gegen Colin Jacobs schon das Ende aller Herner Hoffnungen zu bedeuten, doch sein Hammer Kontrahent ging mit vom Eis und direkt in die Kabine.

Topscorer Benjamin Evanish kassierte eine Matchstrafe wegen Schlittschuhtritts – das hieß drei Minuten Überzahl für den HEV, doch an Filimonow war kein Vorbeikommen mehr. Auch mit dem sechsten Feldspieler konnten die Gäste die Niederlage nicht mehr abwenden.

Die Gründe sah Trainer Tobias Stolikowski natürlich in der schwachen Anfangsphase: „Im ersten Drittel waren wir komplett nicht auf Sendung und sind dann das ganze Spiel hinterhergelaufen. Ab dem zweiten Drittel kann ich der Mannschaft kämpferisch keinen Vorwurf machen.“

Tore: 1:0 (0:39), 2:0 (7:15), 3:0 (12:55), 3:1 (13:32) Korus (Stöhr/Keresztury), 4:1 (14:11), 4:2 (19:10) Stöhr (Korus/Keresztury), 5:2 (28:02, 5-4), 5:3 (30:48) Dalecký, 5:4 (34:29, 5-4) Krüger (Braun/Dalecký).

Strafminuten: Hamm 12 plus Matchstrafe – Herne 10.

