Herner EV: So läuft die Vorbereitung auf den Oberliga-Start

Herne. Die Termine für die Vorbereitung des Herner EV auf die neue Saison stehen fest, sechs Spiele stehen für die Miners an. Neuzugang im Trainerteam.

Das Vorbereitungsprogramm des Herner EV steht. Vor dem Start der neuen Oberligasaison am 22. September hat Chefcoach Tobias Stolikowski sechs Testspiele festgezurrt.

Dreimal geht es gegen Topmannschaften der Oberliga Nord, gefolgt von drei Vergleichen mit Mannschaften aus der Regionalliga West. Wobei der letzte Testspielgegner dann schon kein Regionalligist mehr ist – der EHC Neuwied tritt in der nächsten Saison in der belgisch-niederländischen BeNe-League an. Das Duell mit den Bären ist für den HEV die Generalprobe vor dem Oberligastart und findet am 17. September um 19 Uhr in Neuwied statt.

Die härtesten Brocken gibt es gleich zu Beginn der Vorbereitung. Am 1. September treffen die Miners um 20 Uhr zu Hause auf die Hannover Scorpions, zwei Tage später kommt es um 17 Uhr zum Rückspiel beim amtierenden Meister der Oberliga Nord. Kaum weniger anspruchsvoll dürfte der Test gegen die Tilburg Trappers am 8. September um 20 Uhr in der Hannibal-Arena werden. Am Sonntag darauf sind die Miners zu Gast bei der Saisoneröffnung der Eisadler Dortmund. Die Partie an der Strobelallee wird um 19 Uhr angepfiffen. Am 15. September kommt der Regionalligist um 20 Uhr zum Rückspiel an den Gysenberg.

Den Posten als HEV-Athletiktrainer übernimmt in der neuen Saison Daniel Weber. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Planung der Off-Ice-Trainingseinheiten sowie die Erstellung von Ernährungsplänen, die Anpassung von Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen und der komplette Austausch mit der Ärzte- und Physioabteilung.

Seine Philosophie teilt der 26-jährige Fitnessökonom mit dem übrigen Trainerteam: „Harte Arbeit schlägt am Ende jedes Talent. Das Ziel muss es sein, dass wir am Ende immer einen Schritt mehr machen können als unser Gegner.“

