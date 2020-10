Herne. Der Eishockey-Oberligist will noch mehr in die Offensive gehen. Die Möglichkeiten, die die Herner haben, hätten einige Konkurrenten gerne.

Am Freitag um 20 Uhr zu Hause gegen die Tilburg Trappers, am Sonntag um 18.30 Uhr beim DEL2-Kooperationspartner EC Bad Nauheim – Eishockey-Oberligist Herner EV kann sein Vorbereitungsprogramm nach aktuellem Stand fortsetzen. Denn noch darf in Herne trotz immer höherer Infektionszahlen Mannschaftssport betrieben werden. In einigen anderen Städten und Regionen ist das nicht mehr der Fall.

In Duisburg etwa, wo der Herner Kooperationspartner und Regionalligist EVD wie alle anderen Amateurvereine derzeit keine Spiele mehr bestreiten, aber immerhin unter Einhaltung bestimmter Hygienevorgaben noch trainieren darf. Dem heutigen Testspielgegner und Oberligakonkurrenten Tilburg Trappers ist bis auf weiteres nicht einmal das erlaubt.

Corona nimmt jetzt schon Einfluss auf den Oberliga-Spielplan

Für einen Zeitraum von mindestens vier Wochen sind in den Niederlanden alle Mannschaftssportarten im Amateurbereich, bei denen kein Mindestabstand eingehalten werden kann, untersagt.

Unter das Verbot fällt auch das Teamtraining, der Nordmeister geht in Herne quasi kalt aufs Eis. Wahrscheinlich muss auch das erste Oberliga-Heimspiel der Trappers am 8. November gegen die Hammer Eisbären verlegt werden.

So weit ist es noch nicht für den HEV, der nach dem Corona-Fall im Mannschaftsumfeld am letzten Wochenende erst einmal aufatmen kann.

Herner EV: „Für viele war der Virus zum ersten Mal so richtig nah“

„Es ist beruhigend zu wissen, dass unser Hygienekonzept funktioniert“, sagt Danny Albrecht. Zunächst war die Besorgnis im Team groß, doch am Ende unbegründet. „Niemand hat sich infiziert, aber für viele war der Virus zum ersten Mal so richtig nah. Nun ist es schön, dass wir uns wieder auf Eishockey konzentrieren können“, so der Herner Chefcoach weiter.

Nils Liesegang ist eigentlich Mittelstürmer – im neuen System des Herner Eishockey-Oberligisten ist er aber auch als stürmender Verteidiger vorgesehen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Diese Konzentration wird das HEV-Team auch brauchen, denn Danny Albrecht will ein neues Spielsystem etablieren: „Wir werden in einer Reihe mit vier Stürmern und einem Verteidiger agieren. Dies ist zwar noch offensiver als unsere Spielweise eh schon war, aber ich denke, dass wir öfter so auflaufen werden, denn wir haben die perfekten Leute dafür.“

Liesegang und Christoph Ziolkowski spielen als „Verteidiger“

So werden unter anderem die Mittelstürmer Nils Liesegang und Christoph Ziolkowski als nomineller zweiter Verteidiger auflaufen. „Das Normale können wir. Jetzt testen wir etwas, was wir noch nicht gemacht haben. Und dies auf sehr hohem Niveau gegen starke Gegner.“

Der Test in Bad Nauheim kann nur als Livestream über SpradeTV verfolgt werden. Aufgrund der auch in der Wetterau steigenden Inzidenz-Werte sind im Colonel-Knight-Stadion derzeit keine Zuschauer zugelassen.

Mehr Artikel zum Eishockey in Herne

Alle Artikel zum Sport in Herne und Wanne-Eickel finden Sie hier