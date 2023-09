Herner EV: Niederlage, Sieg und zwei junge Stürmer im Tryout

Herne. Auch der zweite Test gegen ein Oberliga-Topteam verläuft knapp für den Herner EV beim 3:4 gegen Tilburg. In Dortmund siegen die Miners 9:2.

Auch im zweiten Testspiel auf eigenem Eis gegen ein Oberliga-Topteam ging es eng zu. Wie den Hannover Scorpions lieferte der Herner EV auch den Tilburg Trappers eine Partie auf Augenhöhe und unterlag am Ende erneut mit 3:4. Bei den Eisadlern Dortmund gab es zwei Tage später für die Miners einen klaren 9:2-Sieg.

Vor 590 Zuschauern kamen die Gäste aus den Niederlanden am Freitag so, wie man sie kennt. Mit kompletten vier Blöcken stellte sich der mehrfache Oberligameister dem HEV, der einige Ausfälle kompensieren musste.

Herner EV Miners spielen mit zwei jungen Tryout-Stürmern

Angreifer Erik Keresztury hatte kurzfristig verletzt passen müssen, dazu fehlten dem Herner Chefcoach Tobias Stolikowski mit Ondrej Nedved (gesperrt) und dem erkrankten Lukas Jung gleich zwei Verteidiger.

Dafür kamen mit Leon Kotke und Maximilian Braun zwei junge Tryout-Stürmer bei den Grün-Weiß-Roten zum Einsatz. Während ersterer aus dem Iserlohner Nachwuchs stammt, spielte der gebürtige Slowake mit deutschem Pass zuletzt für die U20 des slowakischen Erstligisten HK 32 Liptovsky Mikulas.

Tilburg Trappers Treffen in Unterzahl zum 4:3-Sieg

Die fünf verbliebenen Herner Verteidiger machten ihre Sache insgesamt gut, auch wenn der eine oder andere Wackler nicht ausblieb. Die frühe Gästeführung (3.) beantwortete Lion Stange mit einem Shorthander (9.), ehe Dennis Swinnen im Powerplay für die einzige Herner Führung des Abends sorgte (14.).

Das 2:2 der Trappers blieb der einzige Treffer im Mitteldrittel (25.). Nach der erneuten Gästeführung (44.) in Überzahl sorgte Marlon Polter noch einmal für den Herner Ausgleich (46.), ehe die Niederländer mit einem Unterzahltor zum 3:4-Endstand trafen (54.).

In unveränderter Formation ging es dann am Sonntag zum Viertligisten nach Dortmund. Für die Eisadler war es vor 375 Zuschauern das erste Vorbereitungsspiel vor der neuen Regionalligasaison, in dem der Oberligist durch Justus Meyl und Dennis Swinnen zwei schnelle Tore vorlegte. Jan Dalecký sorgte nach dem Dortmunder Anschlusstreffer für die 3:1-Drittelführung der Miners.

Herner EV: Weitere Berichte

Anschließend wurde der Klassenunterschied an der Strobelallee immer deutlicher. Tim Krüger (2), Jan Dalecký, Maximilian Braun und Colin Jacobs bauten die Herner Führung bis zur 50. Minute auf 1:8 aus, ehe dem NRW-Regionalligisten in Überzahl der zweite Ehrentreffer gelang. Marlon Polter setzte in der letzten Minute den Schlusspunkt.

Am Freitag kommen die Eisadler zum Rückspiel in die Hannibal-Arena (Beginn 20 Uhr). Seinen letzten Test vor dem Oberligastart am 21. September gegen Hamm bestreitet der HEV dann am Sonntag um 19 Uhr beim EHC Neuwied.

WAZ-Lokalsport aus Herne und Wanne-Eickel im Netz

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel