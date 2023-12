Herner EV: Neuzugang – das ist der dritte Kontingentspieler

Am vorigen Wochenende hat der Herner EV (am Puck Lukas Jung im Heimspiel gegen die Hannover Indians) sechs Punkte eingefahren. Nun spielen die Miners in der Eishockey-Oberliga Nord in Hamm und gegen Halle.

Herne Der Herner EV spielt Freitag in Hamm und empfängt Sonntag Halle. Dann feiert der neue US-Stürmer Christopher John Hayes sein Heimdebüt.

Der Herner EV hat die erste Hälfte der Oberliga-Hauptrunde mit einem Sechs-Punkte-Wochenende abgeschlossen – soweit, so gut. Doch insgesamt können die Grün-Weiß-Roten mit ihrer Zwischenbilanz nicht zufrieden sein.

Da die Konkurrenz im Kampf um einen Playoff-Platz auch nicht geschlafen hat, beträgt der Rückstand auf Platz sechs immer noch sieben Zähler und von hinten drücken die wiedererstarkten Icefighters aus Leipzig. Nachlegen heißt somit die Devise nicht nur für das bevorstehende Wochenende, und dieses hält für die Gysenberger zwei knifflige Aufgaben bereit.

Herner EV: Erstes Duell in Hamm ging mit 6:3 an die Eisbären

Am Freitag um 20 Uhr tritt das Team von Trainer Tobias Stolikowski zum zweiten Mal in dieser Saison bei den Hammer Eisbären an, die das erste Duell im Maxipark mit 6:3 für sich entscheiden konnten. Vor vier Wochen wurde der HEV unter Wert geschlagen, weil sich vermeidbare Fehler hinten und ausgelassene Chancen vorne am Ende zur vermeidbaren Niederlage summierten.

Wie man es besser macht, exerzierten die Miners am letzten Wochenende in Essen und gegen die Hannover Indians allen Personalproblemen zum Trotz in Perfektion. Vor dem eigenen Tor kämpfte einer für den anderen und auf der Gegenseite zeigte der HEV selten gesehene Effizienz – am Ende mussten sich beide Favoriten geschlagen geben.

Am Donnerstag hat der HEV auch seine dritte Kontingentstelle neu besetzt. Nachfolger des Finnen Juuso Rajala wird der US-Amerikaner Christopher John Hayes, der morgens in Frankfurt eintraf und bereits beim Abschlusstraining in der Hannibal-Arena auf dem Eis stand. Seinen Einstand für die Miners soll er schon in Hamm geben – vorausgesetzt, die Passformalitäten sind rechtzeitig abgeschlossen.

Herner EV: Weitere Berichte

Der 28-jährige Rechtsschütze spielte zuletzt für Macon Mayhem in der nordamerikanischen SPHL und hatte zuvor auch 33 Einsätze in der ECHL. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und er passt sehr gut zu unserer Mannschaft und ins Budget. CJ kann Außenstürmer, aber auch Center spielen. Er ist schlittschuhtechnisch gut und schnell auf den Beinen. Das Gesamtpaket stimmt“, ist Tobias Stolikowski von seinem neuen Stürmer überzeugt.

Für den in Florida geborenen Angreifer ist es das erste Engagement in Europa. Bei den Miners wird „CJ“ das Trikot mit der Nummer 22 tragen. Sein Heimdebüt feiert er am Sonntag um 18.30 Uhr gegen die Saale Bulls Halle, die unter ihrem neuen Trainer Timo Riihiranta zuletzt viermal in Folge siegreich waren.

Allerdings gibt es weiterhin Ausfälle im Herner Lager. Nils Liesegang, Finn Becker und Benjamin Hüfner fehlen erkrankt, dafür stehen Justus Meyl und Jan Dalecký wieder zur Verfügung. Zumindest in Hamm wird Dean Döge zweiter Torwart sein, ob weitere Förderlizenzspieler am Wochenende für den HEV auflaufen, entscheidet sich kurzfristig.

CJ Hayes, neuer Stürmer des Eishockey-Oberligisten Herner EV. Foto: Macon Mayhem

Die zweite Mannschaft des Herner EV hat in der Landesliga ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Durch das 3:2 (0:0, 2:0, 0:2) nach Verlängerung gegen die Dinslakener Kobras gab die Reserve der Miners in der Tabelle die Rote Laterne an die 1b-Vertretung des Neusser EV ab. Im letzten Spiel des Jahres trafen Tim Happe (2) und Luca Schöpf für das Team von Trainer Krystian Sikorski. Weiter geht es für die Herner 1b am 14. Januar mit dem Heimspiel gegen die Grefrather EG.

