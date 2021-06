Herner EV: Mueller bleibt – und kann noch besser werden

Richie Mueller machte in der abgelaufenen Oberliga-Saison 28 Tore in 34 Spielen und erreichte mit dem HEV das Finale um die Nord-Meisterschaft.

Herne. Der ehemalige Nationalspieler verlängert seinen Vertrag beim Eishockey-Oberligisten am Gysenberg. In Herne hoffen sie auf noch mehr Tore von ihm.

Dreimal Deutscher Meister mit den Eisbären Berlin, einmal DEL2-Meister mit den Löwen Frankfurt, fünf Tore in sieben Länderspielen für Deutschland – und jetzt ein zweites Jahr am Gysenberg: Wie der Herner EV am Mittwoch bekanntgab, hat der 39-jährige Stürmer Richie Mueller seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Trainer Danny Albrecht hofft, dass Mueller in der neuen Saison sogar noch eine bessere Ausbeute schafft als in der abgelaufenen Saison, in der er einen Großteil des Sommertrainings verpasste.

Richie Mueller hofft, in Herne vor Fans spielen zu können

„Er ist mit seinem unfassbaren Schuss für 30 Tore aufwärts gut. Zudem ist er ein wichtiger Baustein im Powerplay und auch menschlich in der Kabine nicht zu ersetzen“, ist Albrecht froh, dass die Nummer 61 auch im kommenden Jahr für Herne auf dem Eis stehen wird – und dann hoffentlich auch eine gut gefüllte Eishalle am Gysenberg mit stimmungsvollen Herner Fans kennen lernt.

In der abgelaufenen Saison stand Mueller für den HEV in 34 Partien auf dem Eis. Dabei gelangen ihm 28 Tore und 17 Assists. „Es war für mich eine leichte Entscheidung im Sommer nach Herne zurückzukehren. Ich bin wirklich stolz, das HEV-Trikot für eine weitere Saison zu tragen“, wird der erfahrene Stürmer in der Vereinsmitteilung zitiert.

„Ich denke, wir werden in dieser Saison eine Mannschaft haben, die das ultimative Ziel erreichen wird. Zudem hoffe ich, dass wir in dieser Saison Fans in der Halle begrüßen dürfen, denn ich weiß, dass diese am Gysenberg besonders laut sind“, so Richie Mueller. (phz)

