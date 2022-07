Herner EV meldet den zweiten Konti-Spieler: Chris Seto kommt

Neuer Stürmer für die Herner EV Miners in der Eishockey-Oberliga Nord: Chirs Seto.

Herne. Braylon Shmyr ist der erste Kontingent-Spieler des Herner EV, auch der zweite ist ein Kanadier: Chris Seto. Was ihn als Stürmer ausmacht.

Beim Fantreffen hat Trainer Danny Albrecht schon angekündigt, als er (damals noch vergeblich) auf den Namen des zweiten Kontingentspielers des Herner EV für die kommende Saison angesprochen wurde: „Das Prunkstück kommt zum Abschluss.“

Jetzt ist der Name bekannt: Chris Seto wird in der nächsten Saison für den Herner EV stürmen.

Der 25-Jährige hat bis 2015 in Clubs seiner kanadischen Heimat gespielt, spielte dann bis 2017 für Vereine in den USA. Dann wechselte Seto nach China und bestritt dort unter anderem 29 Spiele in der Kontinentalen Hockey Liga (KHL) für die Mannschaft Kunlun Red Star aus Peking.

In der Saison 2018/19 bestritt Seto zehn Spiele für Kunlun Red Star und trat anschließend für den ungarischen Club DVTK Jegesmedvék an. Für den Rekordmeister Ungarns traf Chris Seto 14-mal und bereitete 18 Treffer vor.

Beim Herner EV wird Chris Seto mit der Rückennummer 88 auflaufen.

In der Pressemitteilung wir der Kanadier so zitiert: „Ich werde hart arbeiten, damit wir unseren Fans gutes Eishockey bieten.“

Trainer Danny Albrecht, der Seto als „Prunkstück“ der Herner Kaderplanung angekündigt hatte, sagt über den neuen Angreifer: „Mit Chris haben wir einen Top-Import holen können. Er gehört absolut in die Kategorie der Torjäger.“

Seto, so der HEV-Trainer, zeichne sich durch eine clevere Spielweise aus und durch einen Schuss von der „halben Bande“, was vor allem dem Powerplay der Miners zugute kommen soll. Danny Albrecht ist optimistisch: „Ich denke, dass die Fans den Namen Chris Seto in der kommenden Spielzeit öfter hören werden.“

Herner EV: Der Kader (Stand 13. Juli)

Tor: Björn Linda,

Finn Becker (Förderlizenz der Iserlohn Roosters)

Verteidiger: Niklas Hane, Benjamin Hüfner, Nils Elten (Förderlizenz der Iserlohn Roosters), Mark Shevyrin, Robert Peleikis, David Kirchhoff, Michael Gottwald, Michel Ackers

Stürmer: Marcus Marsall, Alexander Komov, Lars Stelzmann, Braylon Shmyr, Nicolas Cornett, Emil Lessard-Aydin, Denis Fominych, Marlon Polter, Kevin Kunz, Denis Swinnen, Nils Liesegang, Leon Köhler, Chris Seto

Trainer: Danny Albrecht (Cheftrainer), Lars Gerike (Co-Trainer), Johan Merbah (Performance Director/Assistenztrainer)

