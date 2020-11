Herner EV lässt sich gegen die EG Diez-Limburg nicht bremsen

Herne. Beim hart erkämpften 6:3-Erfolg läuft der Herner EV zweimal einem Rückstand hinterher. In der Crunch-Time gelingen zwei Tore in Unterzahl.

Der Herner EV hatte am Sonntag die Chance, den knappen Sieg vom Freitag bei den Saale Bulls Halle zu vergolden. Und das Team nutzte sie gegen eine ersatzgeschwächte EG Diez-Limburg . Die Herner setzten sich trotz eines zweimaligen Rückstandes mit 6:3 (1:1, 2:2, 3:0) durch.

Das Spiel begann genau so, wie es sich Hernes Zuschauer gewünscht hätten, wäre ihnen die Halle wegen der Corona-Pandemie am Sonntag nicht erneut versperrt geblieben. Der Herner EV begann zielstrebig, riss die Partie an sich und kam bereits in der zweiten Spielminute durch Colton Kehler zur Führung. Aber schon in den folgenden Szenen zeichnete sich ein großes Manko ab: Herne ließ einfach zu viele Chancen liegen. Noch bevor die EG Diez-Limburg ihren ersten Torschuss abgab (insgesamt hatte der Gast im ersten Drittel nur drei davon), hätte der HEV schon 2:0 oder 3:0 führen müssen.

Herne nimmt das Spiel in die Hand, vergibt aber zu viele Chancen

Dass die Gastgeber in dieser Phase relativ leichtes Spiel hatten, lag nicht nur an einem verbesserten Defensivverhalten, sondern auch daran, dass dem Gegner mit RJ Reed und Kevin Lavallee zwei abschlussstarke Stürmer fehlten. Die ausgelassenen Torchancen sollten sich in der 17. Spielminute rächen. Während Nils Liesegang eine 2+2-Strafe (hoher Stock) auf der Bank absaß, traf Tim Marek zum 1:1. Besonders bitter: Trotz Unterzahl hätte der HEV nur Sekunden später wieder in Führung liegen müssen, doch Richie Müller scheiterte aus bester Lage an Keeper Louis Busch.

Herne war auch im zweiten Drittel die spielbestimmende Mannschaft, allerdings wirkten die Aktionen zunehmend fahrig, auch deshalb, weil nun auch die EG mehr Offensivdrang entwickelte. Herne hatte in der 25. Minute gerade eine Unterzahl-Situation überstanden, als der Gegner zu seinem zweiten Tor kam. Der Hausherr schüttelte den Rückschlag früh ab, Patrick Asselin glich zum 2:2 aus und auch das 2:3 durch Niklas Hildenbrand (38.) hielt nicht lange, weil Colton Kehler schon 25 Sekunden später ein Solo zum 3:3 abschloss.

In den letzten 20 Minuten sielt Herne Fitness-Vorteile aus

Im Schlussdrittel erhöhte Herne noch einmal die Schlagzahl, während Limburg zunehmend die Kraft ausging. Richie Müller traf nach 50 Minuten zum 4:3. In einer turbulenten Schlussphase gelangen den Hernern noch zwei weitere Treffer. Sowohl beim 5:3 durch Denis Fominych, als auch beim 6:3 durch Rickie Müller stand der HEV in Unterzahl auf dem Eis.

Die Statistik zum Spiel

Herner EV - EG Diez-Limburg 6:3

Drittel : 1:1, 2:2, 3:0. Tore : 1:0 (1:55) Kehler (Fominych/Heyern), 1:1 (16:59, 4-5) Marek (Slaton), 1:2 (24:36) Matheson (Stähle/Slaton), 2:2 (30:48, 5-4) Asselin (Ackers), 2:3 (37:49) Hildebrand (Matheson/Wächtershäuser), 3:3 (38:14) Kehler (Malzer), 4:3 (50:34) Müller (Ziolkowski/Thielsch), 5:3 (58:43, ) Fominych (Liesegang), 6:3 (59:54) Müller (Thielsch/Heyer).

