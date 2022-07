Auf ein Neues: Warum HEV wieder mit Bad Nauheim kooperiert

Leon Köhler kommt vom EC Bad Nauheim fest zu den Herner EV Miners in die Eishockey-Oberliga Nord.

Herne. In der kommenden Saison kooperiert der Herner EV wieder mit Bad Nauheim, den ersten Neuzugang für Herne gibt es schon. Was die Clubs planen.

In der vorigen Saison hat der Zweitligist EC Bad Nauheim mit der benachbarten EG Diez-Limburg zusammengearbeitet. In der neuen Saison aber suchen sich die Roten Teufel wieder ihren Partner in der Eishockey-Oberliga Nord wieder im Ruhrgebiet.

Die Herner EV Miners und der EC Bad Nauheim nehmen zur kommenden Saison wieder ihre Kooperation auf, die beide Vereine zuletzt in der Saison 2020/21 hatten.

„Der Austausch ist nie abgebrochen und wird jetzt wieder intensiver“, sagt HEV-Trainer Danny Albrecht in der Pressemitteilung des Herner EV. „Wir haben in dieser Saison viele junge Spieler, die auch eine Perspektive für die DEL2 gesucht haben. Diese kann Bad Nauheim bieten“, so Hernes Chefcoach.

Herner EV: Leon Köhler kommt fest für die nächste Saison

Zur Zusammenarbeit des Oberligisten und des DEL2-Clubs gehört, dass Leon Köhler in der neuen Oberliga-Saison fest für den Herner EV spielen wird.

Der 21-Jährige hat bisher 91 Spiele in der DEL2 bestritten, in der vergangenen Saison spielte er achtmal für die EG Diez-Limburg in der Oberliga Nord (sechs Tore, acht Assists).

Leon Köhler wird eine Förderlizenz für Bad Nauheim bekommen, aus dem Herner Team betrifft dies auch Mark Shevyrin, Michael Gottwald, Lars Stelzmann und Alexander Komov.

Danny Albrecht sagt über den Neuzugang: „Leon hat eine sehr gute Saison in Nauheim gespielt. Vor allem in den Playoffs konnte er überzeugen. Er ist ein junger Spieler, der nun eine größere Rolle spielen soll und muss. Leon ist groß, läuferisch stark und hat einen guten Zug zum Tor.“

Zur Zusammenarbeit im sportlichen Bereich, so der Herner EV, komme auch „eine hohe Wertschätzung auf Geschäftsführungs-Ebene“. Der EC Bad Nauheim sei für den Herner EV seit vielen Jahren ein Vorbild.

Miners-Geschäftsführer Jürgen Schubert über den Zweitligisten: „Wir verfolgen natürlich ganz genau, wie toll sich der EC BN entwickelt hat, und versuchen daraus auch für uns Schlüsse zu ziehen.“

Andreas Ortwein, Geschäftsführer der Roten Teufel: „Herne hat einige talentierte junge Spieler im Kader, denen wir die Chance geben wollen, bei uns mitzutrainieren – und bei Möglichkeit auch mal in der DEL2 zu spielen. Gleichermaßen schauen wir natürlich auch, dass unsere jungen Leute an einzelnen Spieltagen in der Oberliga zum Einsatz kommen können, wenn sie bei uns temporär weniger Eiszeit haben.“

Bereits im Frühjahr, so Ortwein, hatten sich Vertreter beider Vereine zusammengesetzt und darüber gesprochen, die Zusammenarbeit wieder zu intensivieren.

In den kommenden Wochen wird noch entschieden, wer aus dem Kader der Roten Teufel noch Spielberechtigungen für den Herner EV bekommen wird.

Der Kader des Herner EV (Stand 8. Juli)

Tor: Björn Linda, Finn Becker (Förderlizenz der Iserlohn Roosters)

Verteidiger: Niklas Hane, Benjamin Hüfner, Nils Elten (Förderlizenz der Iserlohn Roosters), Mark Shevyrin, Robert Peleikis, David Kirchhoff, Michael Gottwald, Michel Ackers

Stürmer: Marcus Marsall, Alexander Komov, Lars Stelzmann, Braylon Shmyr, Nicolas Cornett, Emil Lessard-Aydin, Denis Fominych, Marlon Polter, Kevin Kunz, Denis Swinnen, Nils Liesegang, Leon Köhler

Trainer: Danny Albrecht (Cheftrainer), Lars Gerike (Co-Trainer), Johan Merbah (Performance Director/Assistenztrainer)

