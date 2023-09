Herner EV kehrt gegen Hannover Scorpions aufs Eis zurück

Herne. Am Freitag ab 20 Uhr bestreitet der Herner EV sein erstes offizielles Testspiel in der Gysenberghalle. Am Samstag folgt die Saisoneröffnung.

Der Herner EV beginnt die neue Eiszeit an diesem Freitag um 20 Uhr in der Hannibal-Arena gegen die Hannover Scorpions. Mit dem Test gegen den amtierenden Nordmeister wird die Vorbereitung des Eishockey-Oberligisten eröffnet.

Zumindest offiziell. Denn die ersten Eiskontakte hatte es für die Akteure der Miners bereits vorher gegeben. In einem kurzfristig angesetzten Trainingsspiel trafen die Gysenberger am Montag auf die U20 des Kooperationspartners Iserlohn und gewannen nach Toren von Marlon Polter (2), Tim Lucca Krüger, Matteo Stöhr, Dennis Swinnen, Stéphane Döring und Erik Keresztury mit 7:1. Auch die ersten Trainingseinheiten hatten die Grün-Weiß-Roten am Seilersee absolviert. Am Donnerstag ging es dann für die Miners im Rahmen eines öffentlichen Trainings erstmals auf das eigene Eis am Gysenberg.

Mit den Hannover Scorpions wartet gleich ein harter Prüfstein auf den HEV. Nachdem der Aufstieg in die DEL2 im Frühjahr erneut verpasst wurde, haben die Wedemarker weiter aufgerüstet und bringen in der neuen Saison einen noch routinierteren Kader mit viel Zweitligaerfahrung an den Start.

Nach dem ersten Vorbereitungsspiel lädt der Herner EV dann am Samstag zur offiziellen Saisoneröffnung ein. Dabei wartet ab 10 Uhr am Gysenberg ein buntes Unterhaltungsprogramm auf die Anhänger der Miners. Unter anderem präsentiert sich dabei auch der HEV-Nachwuchs, die Vorstellung der ersten Mannschaft ist für 12 Uhr geplant.

Am Sonntag steht um 17 Uhr das Rückspiel bei den Scorpions auf dem Plan. Weitere Testspiele bestreiten die Miners gegen Tilburg, Dortmund und Neuwied. Die Oberligasaison beginnt am 21. September mit dem offiziellen Eröffnungsspiel zwischen dem HEV und den Hammer Eisbären.

