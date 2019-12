Herne. Gejagter und Jäger ist der Herner EV in den nächsten beiden Spielen – und das Team um Trainer Danny Albrecht kann die Tabellenspitze übernehmen.

Herner EV ist am Wochenende Jäger und Gejagter

Der Herner EV ist am Wochenende einmal der Gejagte und einmal Jäger. Am Freitag um 20 Uhr gilt es für den Tabellenzweiten bei den Icefighters Leipzig einen Verfolger auf Distanz zu halten, bevor am Sonntag um 18.30 Uhr in der heimischen Hannibal-Arena das absolute Topspiel gegen den Spitzenreiter Tilburg Trappers ansteht.

„Fokus und Einstellung“ seiner Mannschaft hatte Danny Albrecht am letzten Sonntag nach der 2:3-Niederlage in Erfurt beanstandet und einen anderen Trainingsablauf unter der Woche angekündigt – eine Wortwahl, die ein etwas intensiveres Übungsprogramm als gewöhnlich vermuten lässt.

Pleite beim Vorletzten ausführlich analysiert

Dazu gehörte auch eine ausführliche Videoanalyse der Pleite beim Tabellenvorletzten. Mit dem absolvierten Pensum zeigte sich der HEV-Coach zufrieden: „Wir haben eine ordentliche Trainingswoche hinter uns, denn wir konnten endlich wieder im normalen Rhythmus trainieren.“

Im Leipziger „Kohlrabizirkus“ treffen zwei Konkurrenten aufeinander, die zuletzt fast im Gleichschritt marschiert sind. Beide Mannschaften gewannen sieben ihrer letzten zehn Spiele, haben als erste Nord-Oberligisten die 100-Toremarke geknackt und verfügen über das beste Powerplay der Liga.

Respekt vor dem Tabellenfünften

„Leipzig hat in den letzten Wochen sehr konstant gepunktet, obwohl sie auch einige verletzungsbedingte Ausfälle zu verkraften hatten“, geht Danny Albrecht die Aufgabe beim Tabellenfünften mit Respekt an.

Die ersten beiden Saisonvergleiche gingen mit 3:1 und 7:3 an den HEV, wobei der klare Auswärtssieg über den wahren Spielverlauf hinwegtäuscht. Erst nach einer Reihe von Strafzeiten gegen die Icefighters konnten sich die Gäste in der Schlussphase absetzen.

Sprung an die Tabellenspitze ist möglich

Am Sonntag winkt dem HEV sogar der Sprung an die Tabellenspitze – ein Sechs-Punkte-Wochenende vorausgesetzt. Die Trappers weisen nur einen Zähler mehr als die Gysenberger auf, haben allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen.

Wegen der Abstellung mehrerer Tilburger Akteure zum olympischen Vorqualifikationsturnier der niederländischen Nationalmannschaft am letzten Wochenende wurden die Oberligapartien der Nordbrabanter gegen Duisburg und Krefeld auf den 24. und 26. Januar verlegt.

Tilburg „immer noch die beste Mannschaft der Oberliga“

Das erste Heimspiel gegen die Trappers in dieser Saison konnten die Grün-Weiß-Roten die Herner nach einem intensiven und bis zur letzten Sekunde spannenden Duell mit 4:3 für sich entscheiden, in Tilburg gab es eine 3:6-Niederlage. „Das ist immer noch die beste Mannschaft der Oberliga. Eine ganz starke Truppe“, so Danny Albrecht.

Dennis Thielsch hat seinen Vertrag verlängert. Foto: Herner EV

Personell wird sich beim HEV gegenüber den letzten Spielen wenig ändern. Verteidiger Thomas Ziolkowski muss nach seiner Gesichtsverletzung aus der Partie in Rostock weiter pausieren. Die Förderlizenz-Spieler Maximilian Herz und Noah Bruns laufen am Freitag letztmalig in diesem Jahr für den EHC Neuwied auf und stehen dem HEV dann bis zum Jahreswechsel durchgängig zur Verfügung.

Dennis Thielsch verlängert seinen Vertrag bis 2022

Der Herner EV setzt bei seiner Kaderplanung weiter auf Kontinuität. Nun hat auch Stürmer Dennis Thielsch seinen Vertrag am Gysenberg vorzeitig bis 2022 verlängert. Der 33-jährige ist aktuell der beste Scorer der Grün-Weiß-Roten und belegt im Ranking der Oberliga Nord den zehnten Platz.

„Nach den überragenden Leistungen in den letzten Monaten und Wochen war es für uns wichtig, Dennis weiter an uns zu binden. Mit seiner gesamten zweiten Reihe leistet er eine super Arbeit. Er ist ein richtiger Sympathieträger in der Mannschaft und passt einfach perfekt nach Herne“, freut sich Jürgen Schubert, Geschäftsführer des Herner EV.

„Wir haben ein gemeinsames Ziel und gehen alle einen gemeinsamen Weg. Aktuell passt einfach alles. Ein Kumpel bleibt an Bord“, sagt der Angreifer selbst zur Vertragsverlängerung, die für ihn „keine schwere Entscheidung“ gewesen sei.