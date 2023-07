Eishockey Oberliga Herner EV & Iserlohn Roosters: So arbeiten sie zusammen

Herne/Iserlohn. Der Herner EV und die Iserlohn Roosters machen weiter gemeinsame Sache. Infos, Namen und Stimmen zur Kooperation der beiden Eishockey-Klubs.

Der Herner EV und die Iserlohn Roosters setzen ihre erfolgreiche Kooperation der letzten Jahre fort. Auch in der neuen Saison werden einige Akteure aus der Nachwuchsabteilung des DEL-Clubs mit einer Förderlizenz für den Eishockey-Oberligisten ausgestattet.

Dabei sind nicht alle Namen neu am Herner Gysenberg. Torhüter Finn Becker, Verteidiger Lukas Jung und Stürmer Igors Fleisers, der inzwischen einen deutschen Pass besitzt, trugen bereits in der vergangenen Saison das grün-weiß-rote Trikot. Nicht mehr für die Miners auflaufen wird dagegen Angreifer Lennard Nieleck, der im neuen Spieljahr fest zum Iserlohner DEL-Team gehört.

Herner EV: Aaron Krebietke ist ein Rückkehrer

Mit Aaron Krebietke wird ein weiteres bekanntes Gesicht für den HEV lizensiert. Der gebürtige Herner stand bereits in der Saison 2021/22 im Kader der Miners und spielte im letzten Jahr für den Nachwuchs des Kölner EC. Nun kehrt der Stürmer zu den Young Roosters zurück. „Ich möchte mich nicht nur für die Oberliga empfehlen, sondern die nächsten Karriereschritte in Iserlohn einleiten“, so der 19-Jährige, der bisher 24 Oberligaspiele für den HEV bestritt.

Aaron Krebietke könnte bald wieder im Herner Trikot auflaufen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Als dritter Keeper hinter Oto Jeschke und Finn Becker könnte Dean Dröge zu ersten Einsätzen im Seniorenbereich kommen. Das Torwarttalent wechselte aus Berlin zu den Young Roosters und wird bei Bedarf auch dem HEV zur Verfügung stehen: „Mir ist bewusst, dass meine Trainings- und Spielzeit in der Oberliga von meiner Leistung in der U20 abhängt. Ich bin bereit, die Herausforderung anzunehmen und mich in Herne zu empfehlen.“

Enge Absprache mit Iserlohn

Weitere Kandidaten für eine Förderlizenz sind die Verteidiger Marian Bauer, Julian Herbold und Noah Hahn sowie die Stürmer Wladislav Kronhardt, Leon Bußmann und Daniel Geiger. „Bei den DNL-Akteuren werden wir uns eng mit Iserlohn absprechen und dann nach Trainings- und Spielleistung entscheiden“, sagt Tobias Stolikowski.

Erster Ansprechpartner für den HEV-Cheftrainer in Iserlohn ist dabei Noureddine Bettahar. Nach zehn Jahren als Spieler in den deutschen Profiligen übernimmt der ehemalige Allrounder zur neuen Saison das DNL-Team der Roosters.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne Wanne-Eickel