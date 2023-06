Herner EV holt den nächsten Spieler von Eisbären Regensburg

Herne. Mit Erik Keresztury hat der Herner EV einen Spieler aus Regensburg geholt, jetzt folgt ihm einer der Mannschaftskameraden an den Gysenberg.

Der Herner EV hat einen weiteren Stürmer vom Zweitligisten Eisbären Regensburg verpflichtet. Nach Erik Keresztury wechselt auch Matteo Stöhr in die Oberliga Nord.

Der 24-Jährige wurde in Herzberg geboren und fand in Braunlage zum Eishockey. Über die Hannover Scorpions und den EHC Wolfsburg ging es zu den Junioren nach Regensburg, wo der Angreifer den größten Teil seiner Laufbahn verbrachte.

Matteo Stöhr war bereits zweimal Gegner des Herner EV

„Ich habe in der Playoff-Serie 2019 mit Regensburg in Herne gespielt und kann mich noch gut an die überragende Stimmung erinnern“, sagt die neue Nummer acht des HEV. Auch bei der Krefelder U23 war er bereits Gegner der Miners.

„Wir hatten ihn schön länger auf dem Zettel und haben seine Entwicklung genau verfolgt“, so Hernes Co-Trainer Lars Gerike. „Matteo ist wieder ein wichtiger Baustein in unserem Mannschaftspuzzle, der voll in unser Konzept passt. Er bringt viel Qualität mit, gibt immer vollen Einsatz und wird den Fans viel Spaß machen“, ergänzt Chef-Coach Tobias Stolikowski.

Matteo Stöhr kommt von den Eisbären Regensburg zum Herner EV. Foto: Melanie Feldmeier / Herner EV

„Ich möchte beim HEV eine gute Saison spielen. Alle sollen gemeinsam für den Erfolg der Mannschaft arbeiten“, gibt der Stürmer einen Einblick in seine persönliche Eishockey-Philosophie.

Dazu passen auch Max Kaltenhausers Worte: „Matteo ist einer der besten Teamspieler, die ich in meiner gesamten Laufbahn kennengelernt habe. Er hat nie gemurrt, wenn er mal nicht gespielt hat – im Gegenteil. Er hat sich genauso über Erfolge der Mannschaft gefreut, wenn er nicht im Kader stand. Deswegen tut es mir umso mehr leid, es ist ein schwerer Verlust für uns.“

Der Regensburger Cheftrainer weiter: „Ich hätte ihm noch eine Tür offen gehalten bei uns, aber es wäre für ihn momentan schwer geworden, Spielzeit zu bekommen. Da ist er leider ein weiteres Opfer der Altersregelungen.“

