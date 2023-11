Herner EV hofft auf Rückkehrer – eine Frage ist noch offen

Herne. Beim Herner EV sind Spieler zurück auf dem Eis. Wie ihre Aussichten sind – und was die Miners zur Suche nach einem Rajala-Ersatz sagen.

Dem Herner EV steht ein wichtiges Wochenende bevor. Gegen das Schlusslicht Herforder EV (Fr. 20 Uhr, Hannibal-Arena) und im kleinen Derby beim EV Duisburg (So. 18.30 Uhr) wollen die Gysenberger ihren Pre-Playoffplatz absichern.

Der Rückstand auf den letzten direkten Playoff-Platz ist dagegen inzwischen auf zehn Punkte angewachsen. Wenn der HEV als derzeitiger Tabellenneunter die ersten Sechs überhaupt noch einmal angreifen will, muss er vor allem an seiner Auswärtsschwäche arbeiten – auf fremdem Eis gelang den Miners in dieser Saison erst ein Sieg.

Herner EV gelang auswärts in Herford ein 10:4-Erfolg

Das war beim 10:4 in Herford. Für ordentliche Leistungen in Hamm und bei den Hannover Scorpions gab es dagegen für den ersatzgeschwächten Kader von Trainer Tobias Stolikowski keine Punkte, doch in Sachen Personal gibt es endlich Licht am Ende des Tunnels.

Verteidiger Ondrej Nedved hat seine muskulären Probleme auskuriert und steht wieder zur Verfügung. Auch Nils Liesegang und Leon Kotke sind nach längerer Krankheit wieder auf dem Eis. „Beide haben noch Trainingsrückstand. Hier werden wir schauen, ob ein Einsatz an diesem Wochenende schon Sinn macht“, schränkt Tobias Stolikowski jedoch ein. Torhüter Oto Jeschke und Stephané Döring fallen weiterhin verletzt aus. Zumindest am Freitag kann der HEV dafür auf die Förderlizenzspieler Dean Döge, Benedikt Bürgelt und Jegors Kalnins bauen. Marlon Polter hat seine Sperre abgesessen und steht ebenfalls wieder im Aufgebot. Neue Ausfälle waren bis zum Abschlusstraining nicht dazugekommen.

Fortschritte bei der Suche nach Rajala-Ersatz

Bei der Suche nach einem Ersatz für Juuso Rajala machen die Verantwortlichen Fortschritte, können aber noch keinen Vollzug melden. „Wir führen zahlreiche Gespräche, doch die Entscheidung will wohl überlegt sein. Dieser Schuss muss definitiv sitzen und der Spieler muss zu uns passen. Wir wissen aber auch, dass wir uns nicht mehr viel Zeit lassen können“, so der HEV-Coach. Einige Fans spekulierten zuletzt auf eine Rückkehr von Brad Snetsinger, doch der Deutsch-Kanadier hat sich nach Ablauf seines Tryout-Vertrages bei den Hannover Scorpions den Icefighters Leipzig angeschlossen.

An diesem Wochenende erwartet Tobias Stolikowski zwei kampfbetonte Spiele: „Wir wissen, dass in dieser Liga an guten Tagen jeder jeden schlagen kann. Wir müssen unser Spiel über die komplette Spielzeit durchbringen und dürfen uns keine Auszeit erlauben.“

Beim Herforder EV liegen die guten Tage allerdings schon etwas länger zurück. Die Ostwestfalen verloren ihre letzten 14 Spiele und auch der Trainerwechsel von Milan Vanek zu Risto Kurkinen brachte bisher keine durchgreifende Verbesserung.

Herner EV II bleibt Letzter in der Landesliga

Etwas besser steht der EV Duisburg da, der den Miners als Tabellenelfter auf den Fersen ist – allerdings mit einem Rückstand von sieben Punkten. Die Füchse gewannen nur eine ihrer letzten acht Partien, ließen aber in der Frühphase der Saison mit Heimsiegen gegen die Hannoveraner Clubs aufhorchen.

Die zweite HEV-Mannschaft musste in der Landesliga eine weitere Niederlage hinnehmen und bleibt Tabellenletzter. Beim 3:9 (1:3, 0:3, 2:3) gegen den ESC Rheine trafen Luca Schöpf, Nick Cassebaum und Robin Kleinschmidt für die Gastgeber. An diesem Sonntag empfängt die Miners-Reserve um 17.15 Uhr den Tabellenführer ESV Bergkamen.

