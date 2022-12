Herner EV: Heimspiel gegen Füchse Duisburg ist abgesagt

Keine Pause für die Pucks: Das Spiel der Eishockey-Oberliga Nord gegen die Füchse Duisburg ist abgesagt. Stattdessen trainieren die Spieler des Herner EV an diesem Freitag.

Herne. Das für diesen Freitag angesetzte Spiel des Herner EV gegen die Füchse Duisburg ist abgesagt. Für die Partie gibt es bereits einen Nachholtermin.

Nach der Spielabsage am Dienstag und der Spielverlegung der Auswärtspartie in Erfurt ist auch das für Freitag angesetzte Spiel der Herner EV Miners in der Eishockey-Oberliga Nord gegen die Füchse Duisburg abgesagt worden.

Die Gäste hätten nicht genug Spieler zur Verfügung gehabt. Maximal acht Feldspieler und zwei Torhüter, so die Mitteilung des Herner EV, hätten den Duisburgern zur Verfügung gestanden.

Die Teams einigten sich in Absprache mit dem DEB auf Dienstag, 13. Dezember, als Nachholtermin.

Stattdessen trainieren die Herner EV Miners an diesem Freitag ab 18.15 Uhr in der Hannibal-Arena – dabei würde sich der Verein auch über Fans freuen, teilt der HEV mit.

An diesem Sonntag (17.15 Uhr) steht für den HEV die Auswärtspartie beim Krefelder EV 81 an.

